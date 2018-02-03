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Умер Дэннис Эдвардс
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Бывший солист The Temptations умер в США 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: Lennox McLendon / AP
Бывший солист американской группы The Temptations Дэннис Эдвардс скончался в США в возрасте 74 лет. Причина смерти пока не называется, сообщает портал TMZ.
Эдвардс сменил в коллективе вокалиста Дэвида Раффина в 1968 году. Вместе с ним The Temptations записали композицию Papa was a Rollin' Stone, которая вошла в список «500 песен, сформировавших рок-н-ролл», составленный Залом славы рок-н-ролла. К тому же сингл был принят в Зал славы премии «Грэмми».
Кроме того, Эдвардс исполнил такие известные песни группы, как Cloud Nine, Ball of Confusion и I Can't Get Next to You.
Вместе с The Temptations певец в 1989 году был включен в Зал славы рок-н-ролла.
Группа выступает уже почти 50 лет. Основные направления The Temptations — ритм-н-блюз, фанк, диско и соул. Музыканты коллектива трижды удостаивались премии «Грэмми».
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