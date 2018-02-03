Яковлева рассказала о тяжелом лечении

Елена Яковлева играет роль заведующей отделением больницы в сериале "Склифосовский" на телеканале "Россия 1". Выяснилось, что в жизни у актрисы отношения с врачами не самые простые.
Елена Яковлева призналась, что за медицинской помощью обращается только в крайних случаях.
"Я не люблю посещать докторов. Из-за нехватки времени бегу к врачам, когда уже совсем туго приходится", — цитирует "Собеседник" актрису.
В качестве примера она привела случай, который произошел с ней недавно. Из-за своей привычки откладывать поход к медикам на потом и стремления не прерывать рабочий процесс лечение оказалось сложнее, чем могло быть.
"Вот сейчас только-только пришлось долго лечить ухо. На море попала вода, и началось осложнение, а отлежаться из-за работы возможности не было. В результате лечение больше месяца заняло", — рассказала Елена Яковлева.
Актриса пошутила, что на съемках сериала обучилась некоторым медицинским навыкам, однако практикующим врачом становиться не собирается.
"На площадке всегда присутствовали медицинские консультанты, которые подсказывали, что и как нужно делать, чтобы избежать откровенных ляпов", — подчеркнула она.
Впрочем, "Склифосовский" — не документальная лента, поэтому для придания большей драматурги и зрелищности создатели сериала позволяют делать себе некоторые допущения.
После работы над сериалом Елена Яковлева взяла небольшую паузу в съемках, однако продолжает блистать на театральной сцене.
"У меня несколько раз в месяц проходят творческие вечера по всей России, два антрепризных спектакля — "Бумажный брак" и "Территория любви", спектакль "Эта прекрасная жизнь" в Театре имени Пушкина и еще один спектакль — "Старый дом" в Центре драматургии и режиссуры", — рассказала актриса.