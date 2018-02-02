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Пугачеву назвали истеричкой
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Матерящуюся Пугачеву назвали провинциальной истеричкой 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Когда Алена Долецкая была главным редактором модного журнала, она позвала на съемки Аллу Пугачеву. Однако Примадонне не понравилась одежда, предложенная для работы, и она закатила скандал.
О разборке с Аллой Пугачевой Алена Долецкая рассказала в своей книге "Не жизнь, а сказка". Для съемки обложки и интервью команда модного журнала выбрала Мюнхен. Туда съехались лучшие стилисты, визажисты и фотограф со всего мира.
Проблемы начались с самого начала. Алле Пугачевой не понравились наряды, хотя они и были от известных модных брендов. Тем не менее, Примадонну кое-как уговорили надеть наряды и отправиться на макияж. Но едва мастер дотронулся до лица артистки, как та вскочила и закричала, что ее травмировали.
"Он попал мне чем-то в глаз. У меня аллергия! Сворачивайте свою чертову лавочку", — приводит слова Пугачевой Super.
Затем Примадонна убежала в туалет. За ней отправилась Алена Долецкая. Главный редактор попыталась успокоить взвинченную Пугачеву, но не тут-то было. Когда Долецкая попыталась объяснить, что артистку ждет команда, та не стала выбирать выражений.
"Да пошла эта твоя команда на ***", — крикнула Алла Пугачева. Тут и Долецкая взорвалась. Она швырнула в Примадонну рулон туалетной бумаги и обматерила ее в ответ. "Идите вы сами на ***! Я думала, вы звезда, а вы провинциальная истеричка", — цитирует возмущенную Алену Долецкую ресурс.
Затем главный редактор модного журнала, понимая, что такая важная работа потерпела крах, отправилась к команде, чтобы извиниться и попросить всех сотрудников разойтись по домам. Но тут внезапно появилась Алла Пугачева. Прославленная исполнительница была предельно собранна. "Ну? Что там у вас? Работаем!" — заявила она. Так появилась обложка, на которой Алла Пугачева предстала просто неузнаваемой, но невероятно стильной.
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