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Джигарханяна выписали из больницы
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Джигарханяна выписали из больницы 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы, сообщает "Интерфакс".
"Армен Борисович после обеда покинул больницу. Дальнейшее лечение будет проводиться амбулаторно. Он страшно не любит лежать в больнице", — заявила руководитель пресс-службы "Театра Джигарханяна" Мила Зарецкая.
Она не стала прогнозировать, как долго актер и режиссер будет долечиваться.
По ее словам, врачи решили, что прописанные Джигарханяну медицинские манипуляции можно проводить амбулаторно.
Ранее сообщалось, что Джигарханян госпитализирован.
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