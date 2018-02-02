Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы, сообщает "Интерфакс".
"Армен Борисович после обеда покинул больницу. Дальнейшее лечение будет проводиться амбулаторно. Он страшно не любит лежать в больнице", — заявила руководитель пресс-службы "Театра Джигарханяна" Мила Зарецкая.
Она не стала прогнозировать, как долго актер и режиссер будет долечиваться.
По ее словам, врачи решили, что прописанные Джигарханяну медицинские манипуляции можно проводить амбулаторно.
Ранее сообщалось, что Джигарханян госпитализирован.