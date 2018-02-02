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Звезда «Аншлага» рассказала о страшном диагнозе
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Звезда «Аншлага» рассказала о страшном диагнозе 

Рамблер 5 часов назад
Юмористка Светлана Рожкова пережила две клинические смерти и «приговор» врачей. Об этом она рассказала во время шоу «Судьба человека» на канале «Россия».
По словам многолетней участницы юмористических телепрограмм «Аншлаг» и «Смехопанорама», первый случай клинической смерти произошел в ее «далекой молодости». Тогда она «по глупости на голодный желудок выпила много алкоголя», хотя, подчеркнула Рожкова, она его и не пьет.
«Сердце остановилось, но врачи меня спасли», — сообщила она.
Во второй раз Заслуженная артистка России была на грани жизни и смерти во время операции после ДТП, участницей которого она оказалась. По словам юмористки, тогда она видела тоннель, свет в его конце, к которому она «летела», а также некую «тень» или «образ».
«Еще не время», — сказала «тень», после чего Рожкова «проснулась».
Кроме того, артистка рассказала, что у нее есть сердечное заболевание. Когда врачи диагностировали его, то предупредили, что если она не будет лечиться, то умрет в течение шести месяцев. По словам Рожковой, сейчас она «старается не думать об этом» и «просто живет».
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