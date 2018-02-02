Звезда «Аншлага» рассказала о страшном диагнозе

Юмористка Светлана Рожкова пережила две клинические смерти и «приговор» врачей. Об этом она рассказала во время шоу «Судьба человека» на канале «Россия».

По словам многолетней участницы юмористических телепрограмм «Аншлаг» и «Смехопанорама», первый случай клинической смерти произошел в ее «далекой молодости». Тогда она «по глупости на голодный желудок выпила много алкоголя», хотя, подчеркнула Рожкова, она его и не пьет.

«Сердце остановилось, но врачи меня спасли», — сообщила она.

Во второй раз Заслуженная артистка России была на грани жизни и смерти во время операции после ДТП, участницей которого она оказалась. По словам юмористки, тогда она видела тоннель, свет в его конце, к которому она «летела», а также некую «тень» или «образ».

«Еще не время», — сказала «тень», после чего Рожкова «проснулась».

Кроме того, артистка рассказала, что у нее есть сердечное заболевание. Когда врачи диагностировали его, то предупредили, что если она не будет лечиться, то умрет в течение шести месяцев. По словам Рожковой, сейчас она «старается не думать об этом» и «просто живет».