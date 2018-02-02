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Актер Чернов в здравии расчищает снег у дома
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СМИ «положили» актера Чернова в больницу 

Рамблер 8 часов назад
Telegram-канал Mash p=@breakingmash сообщил о госпитализации актера Юрия Чернова в «предынсультном состоянии».
По данным Mash, 68-летний артист попал в одну из московских больниц.
При этом сам актер заявил ТАСС, что он находится на даче и «нормально себя чувствует».
«Я на даче, расчищаю снег у дома, представляете, сколько за эти дни намело?» — сказал Чернов, поблагодарив журналистов «за заботу».
Народный артист России Юрий Чернов известен по ролям в фильмах «Доживем до понедельника», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Электроника». Также нимался в юмористических киножурналах «Фитиль» и «Ералаш», вел программу «Спокойной ночи, малыши».
 Ещё 18 источников 
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