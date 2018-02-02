Ещё
Жена рассказала о состоянии Табакова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жена рассказала о состоянии Табакова 

WomanHit.ru 2 часа назад
После публикации сообщений о том, что госпитализированому в конце прошлой осени худруку МХТ имени Чехова, 82-летнему Олегу Табакову стало хуже, поклонники запаниковали. По данным некоторых интернет-порталов, звезда советского кино, в основном, пребывает в состоянии искусственного сна, а также у него начались судороги и имеется риск отказа головного мозга.
Однако на днях эти сведения опроверг друг артиста Авангард Леонтьев. А накануне ситуацию впервые прокомментировала супруга мэтра, народная артистка РФ Марина Зудина.
«Ничего, медленно. Ухудшений нет никаких», — описала она самочувствие мужа, передают 5-tv.ru.
WomanHit.ru: последние новости
Антон Табаков свернул весь бизнес в России Звезда КВН возмутилась своими откровенными фото в Сети Экс-возлюбленная Абдулова заявила об их общем ребенке
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Крым «поборол» санкции73
ЕС объявил войну России на Балканах286
Завод Порошенко передан в собственность России293
Москва утонет и замерзнет126
Концерт украинского певца-русофоба отменен из-за скандала232
Видео
00:44
Регулировщик устроил танцевальное шоу на перекрестке
В мире
01:56
Москва утонет и замерзнет
Погода Новости Москвы
03:11
Леопард Валера привел фотографироваться тигров и оленей
Общество
00:26
Обстрел российского Су-25 террористами попал на видео
Оружие Армия
01:46
Медведев заявил о необходимости усиления кибербезопасности
Политика Экономика
01:11
В ДНР совершено покушение на министра обороны
Происшествия
01:26
Жена рассказала о состоянии Табакова
Шоу-бизнес
00:56
США приостановили санкции против глав спецслужб РФ
Политика США
00:43
Сын Фиделя Кастро покончил с собой
В мире Криминал
02:32
За сутки с улиц Москвы вывезли рекордное количество снега
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение