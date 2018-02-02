Жена рассказала о состоянии Табакова 

После публикации сообщений о том, что госпитализированому в конце прошлой осени худруку МХТ имени Чехова, 82-летнему Олегу Табакову стало хуже, поклонники запаниковали. По данным некоторых интернет-порталов, звезда советского кино, в основном, пребывает в состоянии искусственного сна, а также у него начались судороги и имеется риск отказа головного мозга.
Однако на днях эти сведения опроверг друг артиста Авангард Леонтьев. А накануне ситуацию впервые прокомментировала супруга мэтра, народная артистка РФ Марина Зудина.
«Ничего, медленно. Ухудшений нет никаких», — описала она самочувствие мужа, передают 5-tv.ru.