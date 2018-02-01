Раскрыта правда об участии Шурыгиной в шоу

Раскрыты доходы Шурыгиной

В Сети появилось интервью с работником телевизионных ток-шоу Радмиром Кузнецом, который утверждает, что Диана Шурыгина Сергей Семенов зарабатывают около 1 млн рублей за участие в съемках. Интервью опубликовано на Youtube-канале Александра Движнова.

Как уверяет Кузнец, все реплики и действия Дианы Шурыгиной а эфире прописаны в сценарии, включая эпизод последнего шоу, когда она со скандалом покидает студию.

Кузнец также рассказал, что за право снимать программу с вышедшим из тюрьмы Сергеем Семеновым между Первым каналом и Россией-1 развернулась «война страшная», которую в итоге выиграла «вторая кнопка».

Гонорары Шурыгиной, ее мамы и Сергея Семенова Радмир оценил в 1 млн рублей за эфир.

«Скажем так, миллион там есть», — заявил работник телевидения.