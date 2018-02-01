Ещё
Раскрыта правда об участии Шурыгиной в шоу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты доходы Шурыгиной 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из видео "Пусть говорят"
В Сети появилось интервью с работником телевизионных ток-шоу Радмиром Кузнецом, который утверждает, что Диана Шурыгина и Сергей Семенов зарабатывают около 1 млн рублей за участие в съемках. Интервью опубликовано на Youtube-канале Александра Движнова.
Как уверяет Кузнец, все реплики и действия Дианы Шурыгиной а эфире прописаны в сценарии, включая эпизод последнего шоу, когда она со скандалом покидает студию.
>> Диану Шурыгину обвинили в оказании секс-услуг
Кузнец также рассказал, что за право снимать программу с вышедшим из тюрьмы Сергеем Семеновым между Первым каналом и Россией-1 развернулась «война страшная», которую в итоге выиграла «вторая кнопка».
Гонорары Шурыгиной, ее мамы и Сергея Семенова Радмир оценил в 1 млн рублей за эфир.
«Скажем так, миллион там есть», — заявил работник телевидения.
Ранее знакомый супруга Шурыгиной Андрея Шлягина утверждал, что за все программы, в которых участвовала Диана, она заработала около 500 тысяч рублей.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биткоин рухнул47
МИД предупредил об охоте за россиянами по всему миру417
Как живет забытый певец Витас69
ФСБ задержала звезду «Первого канала»129
«Я сама девушка тихая, но тут начала кричать на ОМОН»58
Видео
02:48
ДНР и ЛНР сделали шаг к объединению
Украина В мире
01:39
Лавров: стороны в Донбассе могут договариваться
Политика
00:49
Собчак намерена «исправить» кремлевский список США
Политика Выборы 2018
00:56
Сотрудник магазина и посетитель подрались из-за телефона
Происшествия
03:52
Как живет забытый певец Витас
Шоу-бизнес
00:23
Сенсационные факты из личной жизни Александра Абдулова
Шоу-бизнес
07:54
Сафронов обвинил Мазур во лжи
Шоу-бизнес
00:45
«Не связывайся с Бузовой»: фанаты обратились к самому красивому преступнику
Шоу-бизнес
00:15
Врач отказался оперировать звезду «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
00:32
Кейт Аптон обвинила основателя Guess в домогательствах
Шоу-бизнес Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение