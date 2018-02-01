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«Руки-базуки» нашел вторую половину
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«Руки-базуки» нашел вторую половину 

Рамблер 1 час назад
Фото: vk.com
В Сети обсуждают новую девушку Кирилла Терешина, прославившегося благодаря накачанным синтолом мышцам.
Фото, на котором «Руки-базуки» целуется с неизвестной девушкой, привлекло внимание Telegram-канала «2ch/Двач».
В ветке обсуждения пользователи гадают, чем мог привлечь девушку синтоловый качок. Большинство из них сошлись во мнении, что даму привлекли его доходы.
>> «Руки-базуки» продолжает удивлять
кадр из видео на YouTube
Интерес к своей личной жизни Терешин подогревает и во «ВКонтакте»: там он «запостил» расследование интернет-пользователей на тему «Девушка Кирилла Терешина — кто она?».
Кирилл Терешин прославился в Сети после публикаций в соцсетях видео и фотографий, на которых он демонстрировал огромные мышцы на руках, полученных с помощью инъекций синтола. Недавно «Руки-базуки» избавился от синтола, заменив его имплантами.
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