«Руки-базуки» нашел вторую половину

В Сети обсуждают новую девушку Кирилла Терешина , прославившегося благодаря накачанным синтолом мышцам.

Фото, на котором «Руки-базуки» целуется с неизвестной девушкой, привлекло внимание Telegram-канала «2ch/Двач».

В ветке обсуждения пользователи гадают, чем мог привлечь девушку синтоловый качок. Большинство из них сошлись во мнении, что даму привлекли его доходы.

кадр из видео на YouTube

Интерес к своей личной жизни Терешин подогревает и во «ВКонтакте»: там он «запостил» расследование интернет-пользователей на тему «Девушка Кирилла Терешина — кто она?».

Кирилл Терешин прославился в Сети после публикаций в соцсетях видео и фотографий, на которых он демонстрировал огромные мышцы на руках, полученных с помощью инъекций синтола. Недавно «Руки-базуки» избавился от синтола, заменив его имплантами.