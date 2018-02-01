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Как живет забытый певец Витас
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Как живет забытый певец Витас 

Дни.ру 3 часа назад
Старый хит певца Витаса "Седьмой элемент" внезапно стал сенсацией в Сети. Журналисты решили узнать, как живет забытый в России исполнитель.
Витас начал свою музыкальную карьеру в декабре 2000 года. Его визитными карточками стали песни "Опера №2" и "Седьмой элемент". В 2013 году артист вляпался в скандал, который разгорелся после того, как его обвинили в наезде на велосипедистку и нападении на полицейского. С тех пор мало что слышно об артисте.
>> Витас занялся странным делом ради детей
Однако, как оказалось, это в России Витас забыт. Для остального мира он настоящая находка. В частности, ролик на песню "Седьмой элемент" стал хитом в интернете. Пользователи Сети со всех уголков земли публикуют пародии на видео, в частности, копируя манеру исполнения Витаса и его образ. Некоторые ролики весьма забавны.
Некоторые пользователи задались вопросом, как живет некогда популярный певец. Dni.ru нашли личную страничку Витаса в социальной сети Instagram. Судя по фотографиям и видео, певец до сих пор пользуется популярностью. Вот только не в России, а за рубежом. Певец много гастролирует, путешествует, а в свободное время поддерживает форму в тренажерном зале и посещает кафе.

Час всего поспал🤪

Публикация от  Vitas (@vitasroom)

Витас не забывает о семье: супруге Светлане и детях — дочери Алле и сыне Максиме. Певец довольно часто публикует фотографии личного свойства, на них запечатлены члены его семьи.
Интересно, что в комментариях к публикациям Витаса много слов на иностранных языках. Люди пишут артисту добрые слова, пожелания и спрашивают, когда же он посетит их страну. По всей видимости, Витас действительно популярен.
Исходя из этого, можно отметить, что певец ведет безбедный образ жизни. В своем аккаунте артист регулярно публикует фото из самолетов, причем он путешествует бизнес-классом, демонстрирует одежду и аксессуары известных мировых брендов. А еще артист часто публикует фото больных детей с призывом помочь, а в дальнейшем — и благодарности за помощь.
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