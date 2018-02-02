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Экс-возлюбленная Абдулова рассказала о дочери от актера
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Вдова Абдулова прокомментировала слухи о его внебрачной дочери 

Рамблер 9 часов назад
Вдова актера Александра Абдулова Юлия завила, что «никак не реагирует» на слухи о внебрачных детях артиста. Об этом сообщает «СтарХит».
Журналисты попросили женщину прокомментировать выпуск программы «На самом деле», где сообщалось, что у Абдулова может быть дочь от журналистки Ларисы Штейнман.
Штейнман заявила, что Абдулов может оказаться отцом ее 12-летней дочери. С помощью передачи «На самом деле» был проведен ДНК-тест: женщина предоставила свитер со следами «биологического материала», якобы принадлежавший Абдулову. Экспертиза установила, что обладатель этого биоматериала не является отцом девочки.
Facebook Ларисы Штейнман
Александр Абдулов скончался в январе 2008 года на 55-м году жизни. В браке со второй женой Юлией у актера родилась дочь.
По данным «СтарХита», отношения со Штейнман у Абдулова были до его встречи с Юлией.
 Ещё 11 источников 
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