В семье Анны Снаткиной случилось горе

«Я прощаюсь с тобой. Мой любимый, мой родной, самый добрый, самый скромный, самый лучший дядя, мой дядя Саша, мой любимый крёстный. Прости, даже не могу с тобой попрощаться, потому что нахожусь очень далеко. Прости, что не уберегли, прости, что не спасли. Прости, прости, прости. Я не могу писать, потому что задыхаюсь от слез. Не верю! Не хочу! Не могу поверить! Я прошу всех своих родных и близких, кто сейчас находится в России, поддержать моих папу, маму, сестёр и тетю, прекрасную тетю Надю. Я прощаюсь с тобой навсегда, — написала Анна. — Ты всегда будешь в моем сердце таким же мудрым и тихим, как этот океан и таким же тёплым и светлым, как это солнце…» Поклонники выразили соболезнования актрисе. Анна Снаткина поделилась горем: на днях она потеряла родного человека. Внезапная кончина дяди шокировала актрису и всю её семью. Артистка поделилась личными переживаниями с поклонниками. К сожалению, Анна в силу обстоятельств не сможет проститься с любимым родственником, являвшимся также её крестным отцом. Снаткина обратилась к друзьям с просьбой поддержать в этот непростой период членов её семьи.

Несколько дней назад Анна улетела в Штаты на обучение. Снаткина сообщила, что вновь стала студенткой, но в какой именно университет поступила не уточнила. Это обстоятельство помешало Анне вернуться в Россию на похороны любимого дяди.