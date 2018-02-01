Ещё
Поклонской устроили травлю из-за «барской» шубы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поклонской устроили травлю из-за «барской» шубы 

Дни.ру 2 часа назад
Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская провела прием граждан в Белогорске в Крыму. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети ВКонтакте, прикрепив фото с мероприятия.
>> Поклонская рассказала о своем гражданстве
На снимке политик за столом в темной шубе с объемным воротником. Перед ней сидят двое местных жителей без верхней одежды.
Вконтакте
Пользователи соцсети обратили внимание на внешний вид Поклонской. "Наталья Владимировна, почему на фото Вы в шубе?" — поинтересовались подписчики бывшего прокурора Крыма. "Бедняжка! Прям, не раздеваясь, в шубе, людей принимает. Не вспотела?", "А шубка-то барская", "Не натоплено, что ли? Как говорят про избы. Что-то Наталья в шубе ведет прием", "Вот действительно, шубку-то можно было и снять", — раскритиковали россияне депутата. Отметим, что часть комментариев под снимком была позже удалена.
Однако нашлись и те, кто не увидел в наряде Натальи Поклонской ничего предосудительного. Они посчитали ее образ женственным.
"В шубах ходит пол-Москвы. Ей телогрейку надо было надеть?", "Пусть в шубе ходит, я за! Она и так выглядит, как девочка, в шубе солиднее, хоть на депутата похожа. Ей бы белую шубу, шапку боярыни и шаль русскую. Вообще бы глаз не оторвать было", "Главное, всем известно, что под шубой генеральские погоны. Важен результат", — поддержали политика фолловеры.
Дни.ру: последние новости
Звезда Первого канала угодила в скандал с ФСБ Гордон решила помочь предателю Родченкову Оголившаяся Борисова оправдалась за свое странное поведение
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ задержала звезду «Первого канала»98
Росгидромет засудил синоптика-любителя за точные прогнозы107
Путин уволил Гатилова12
США рассекретили российское космическое оружие10
Инициатива Чубайса резко увеличит задолженность россиян2528
Видео
02:48
ДНР и ЛНР сделали шаг к объединению
Украина В мире
00:49
Собчак намерена «исправить» кремлевский список США
Политика Выборы 2018
05:11
«Мести не будет». РФ оставит «кремлевский доклад» без ответа
Политика
01:09
Енот сбежал от хозяев в вентиляционную шахту
Происшествия
00:39
В США отклонили иски против Джима Керри
Шоу-бизнес
01:17
Росгидромет засудил синоптика-любителя за точные прогнозы
Общество Погода
01:04
«Истомилась без мужика»: Гайдулян об участии преступника в клипе Бузовой
Шоу-бизнес Другое
01:02
Московских медработников подготовят к ЧМ‑2018
Новости Москвы
00:35
ФСБ показала на видео ликвидацию боевика ИГ
Происшествия
00:18
Китай испытал убийцу американских авианосцев
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение