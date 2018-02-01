Поклонской устроили травлю из-за «барской» шубы

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская провела прием граждан в Белогорске в Крыму. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети ВКонтакте, прикрепив фото с мероприятия.

На снимке политик за столом в темной шубе с объемным воротником. Перед ней сидят двое местных жителей без верхней одежды.

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Пользователи соцсети обратили внимание на внешний вид Поклонской. "Наталья Владимировна, почему на фото Вы в шубе?" — поинтересовались подписчики бывшего прокурора Крыма. "Бедняжка! Прям, не раздеваясь, в шубе, людей принимает. Не вспотела?", "А шубка-то барская", "Не натоплено, что ли? Как говорят про избы. Что-то Наталья в шубе ведет прием", "Вот действительно, шубку-то можно было и снять", — раскритиковали россияне депутата. Отметим, что часть комментариев под снимком была позже удалена.

Однако нашлись и те, кто не увидел в наряде Натальи Поклонской ничего предосудительного. Они посчитали ее образ женственным.

"В шубах ходит пол-Москвы. Ей телогрейку надо было надеть?", "Пусть в шубе ходит, я за! Она и так выглядит, как девочка, в шубе солиднее, хоть на депутата похожа. Ей бы белую шубу, шапку боярыни и шаль русскую. Вообще бы глаз не оторвать было", "Главное, всем известно, что под шубой генеральские погоны. Важен результат", — поддержали политика фолловеры.