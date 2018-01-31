Умершего Тупака обвинили в групповом изнасиловании

Американка Айанна Джексон призналась, что в 1993 году подверглась групповому изнасилованию со стороны рэпера Тупака Шакура и компании его друзей. Интервью Джексон появилось на Youtube-канале VladTV.

Джексон рассказала, что познакомилась с Тупаком в ночном клубе. На тот момент ей было 18-19 лет. Молодые люди флиртовали, а затем рэпер предложил Айанне заняться сексом. Девушка отказалась.

На следующий день Тупак прислал за Айанной автомобиль, который привез ее в апартаменты рэпера. Они прошли в спальню, девушка делала Тупаку массаж, и тут в комнату ворвалась группа молодых людей. Рэпер не позволил Айанне даже оглянуться, чтобы взглянуть на них, и сказал, что хочет разделить ее с друзьями. По словам Джексон, он сказал ей: «Расслабься, детка». Мужчины по очереди изнасиловали ее.

скриншот YouTube

В ноябре 1993 года Тупак Шакур был арестован по обвинению в изнасиловании. За день до вынесения приговора в рэпера выстрелили 5 раз при попытке ограбления. Приговор вынесли только в феврале 1995 года: Тупак получил 4,5 года, но отсидел меньше года.