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Умершего Тупака обвинили в групповом изнасиловании
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Умершего Тупака обвинили в групповом изнасиловании 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Reuters
Американка Айанна Джексон призналась, что в 1993 году подверглась групповому изнасилованию со стороны рэпера Тупака Шакура и компании его друзей. Интервью Джексон появилось на Youtube-канале VladTV.
Джексон рассказала, что познакомилась с Тупаком в ночном клубе. На тот момент ей было 18-19 лет. Молодые люди флиртовали, а затем рэпер предложил Айанне заняться сексом. Девушка отказалась.
На следующий день Тупак прислал за Айанной автомобиль, который привез ее в апартаменты рэпера. Они прошли в спальню, девушка делала Тупаку массаж, и тут в комнату ворвалась группа молодых людей. Рэпер не позволил Айанне даже оглянуться, чтобы взглянуть на них, и сказал, что хочет разделить ее с друзьями. По словам Джексон, он сказал ей: «Расслабься, детка». Мужчины по очереди изнасиловали ее.
скриншот YouTube
В ноябре 1993 года Тупак Шакур был арестован по обвинению в изнасиловании. За день до вынесения приговора в рэпера выстрелили 5 раз при попытке ограбления. Приговор вынесли только в феврале 1995 года: Тупак получил 4,5 года, но отсидел меньше года.
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