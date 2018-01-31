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«Еле говорит»: друг о состоянии Джигарханяна
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«Еле говорит»: друг о состоянии Джигарханяна 

Рамблер 59 минут назад
Армен Джигарханян госпитализирован в одну из московских больниц. Его друг Владимир Быстряков рассказал телеканалу РЕН ТВ, что актер «чувствует себя неважно» и «еле говорит».
По словам Быстрякова, у Джигарханяна «незалеченная пневмония». Агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя театра под его управлением сообщило, что актер госпитализирован с подозрением на вирусную инфекцию.
Ранее появилась информация, что Джигарханяна госпитализировали после просмотра телепрограммы с участием его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской.
«Он не смотрит телевизор. Это чисто сплетни», — опроверг слухи Владимир Быстряков.
Быстряков также завил, что конфликт Джигарханяна с экс-супругой раздули СМИ. По его словам, 16 лет они жили душа в душу, Виталина ухаживала за мужем, а скандал случился из-за завистников в театре и некоторых друзей артиста, которые его «накручивали».
>> Джигарханян госпитализирован с сердечным приступом
По мнению Быстрякова, Цымбалюк-Романовская и сейчас переживает за мужа, но навестить его в больнице не решается, чтобы не усугубить ситуацию.
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