«Еле говорит»: друг о состоянии Джигарханяна

По словам Быстрякова, у Джигарханяна «незалеченная пневмония». Агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя театра под его управлением сообщило, что актер госпитализирован с подозрением на вирусную инфекцию.

Ранее появилась информация, что Джигарханяна госпитализировали после просмотра телепрограммы с участием его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской.

«Он не смотрит телевизор. Это чисто сплетни», — опроверг слухи Владимир Быстряков.

Быстряков также завил, что конфликт Джигарханяна с экс-супругой раздули СМИ. По его словам, 16 лет они жили душа в душу, Виталина ухаживала за мужем, а скандал случился из-за завистников в театре и некоторых друзей артиста, которые его «накручивали».

По мнению Быстрякова, Цымбалюк-Романовская и сейчас переживает за мужа, но навестить его в больнице не решается, чтобы не усугубить ситуацию.