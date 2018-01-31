Близкие отвернулись от Кати Семеновой

Близкие отвернулись от убитой предательством Кати Семеновой

Катя Семенова стала героиней программы "Мой герой". В студии певица рассказала о трудном детстве и о предательстве близких.

Семенова рано потеряла родителей и ей пришлось жить со старшей сестрой. А в 11 лет Катя устроилась на работу — она мыла полы, чтобы накопить на куклу.

"Когда мама умерла, моей сестре было 25 лет. Она совершенно не задумываясь, могла прийти с трех работ и говорить мне: "Давай выпьем". И я с 11 лет выпивала", — откровенно рассказала артистка. У будущей звезды не было друзей, а одноклассники ее недолюбливали. Когда умерла мама Екатерины, учительница рассказала об этом школьникам, надеясь, что она будут жалеть девочку.

Окончив школу Семенова стала официанткой. Позднее ее устроили в медицинское учреждение. Там она заболела туберкулезом и больше года пролежала в больнице. После такого Катю никуда не брали на работу, ей трудом удалось устроиться лишь в ветеринарную лечебницу.

Однако вскоре Семеновой улыбнулась удача. Одно издание проводило музыкальный конкурс и Катя решила попробовать свои силы, так как очень любила петь. Так она попала в музыкальную группу.

Но на сказку это было мало похоже, Семеновой приходилось много работать. Иногда у нее было по четыре концерта в день.

"Это был труд, которым я зарабатывала деньги", — отметила артистка.

"Я ушла от мужа по определенным причинам. Это не касается того, что я влюбилась в другого человека", — говорит Катя о расставании с отцом своего ребенка. Певица рано выскочила замуж. Ей было всего 22, а вскоре у нее родился сын и на девять месяцев Катя ушла в декрет. Но брак не принес Семеновой счастья, супруги не долго прожили вместе.

Семенова ушла от супруга, оставив с ним маленького сына. Она жила у знакомой костюмерши. Когда Катя все же решила забрать себе малыша, родственники мужа ей не позволили.

Любовью всей жизни Екатерины Семеновой стал Михаил Церишенко . Супруги прожили в браке почити 25 лет. Однако выяснилось, что у в течение долгого времени у мужчины была другая. 9 января 2018 года певица снова осталась одна. При этом артистка решила не делить нажитое имущество и отдала экс-супругу многое.

"Для меня развод — это не катастрофа. Бывает измена, бывает предательство. Он меня предал. Я дала себе год после ее звонка. Она сказала, что они давно не знают, как от меня избавиться", — ошарашила ведущую шоу Катя.

Любовница заявила Семеновой, что Церишенко боялся потерять жилье.

"Я его тут же выгнала и подала на развод. Но потом он начал говорить, что жить не может. Он чуть не умирал. Я почему-то подумала, что жизнь моего родного человека все равно важнее. Я разрешила ему вернуться домой", — вспоминает Семенова.

Певица считает, что ее мужа довела любовница. Женщина все время требовала у Михаила деньги.

"Он платил ей. Ей хотелось больше. Я все ему переписала. И машину, и мотоцикл, и дачу", — призналась звезда.

Когда подруги Кати узнали, что она простила мужа-изменщика, они отвернулись от певицы. Артистка удивлена, как близкие могли предать ее. Теперь звезда планирует сосредоточиться на карьере, а о встрече нового мужчины она даже не думает. "Никогда в моем доме не появится голодранец. Это мой дом", — заключила Семенова.