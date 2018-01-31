Близкие отвернулись от Кати Семеновой

Катя Семенова стала героиней программы "Мой герой". В студии певица рассказала о трудном детстве и о предательстве близких.
Семенова рано потеряла родителей и ей пришлось жить со старшей сестрой. А в 11 лет Катя устроилась на работу — она мыла полы, чтобы накопить на куклу.
У будущей звезды не было друзей, а одноклассники ее недолюбливали. Когда умерла мама Екатерины, учительница рассказала об этом школьникам, надеясь, что она будут жалеть девочку.
"Когда мама умерла, моей сестре было 25 лет. Она совершенно не задумываясь, могла прийти с трех работ и говорить мне: "Давай выпьем". И я с 11 лет выпивала", — откровенно рассказала артистка.
Окончив школу Семенова стала официанткой. Позднее ее устроили в медицинское учреждение. Там она заболела туберкулезом и больше года пролежала в больнице. После такого Катю никуда не брали на работу, ей трудом удалось устроиться лишь в ветеринарную лечебницу.
Однако вскоре Семеновой улыбнулась удача. Одно издание проводило музыкальный конкурс и Катя решила попробовать свои силы, так как очень любила петь. Так она попала в музыкальную группу.
Но на сказку это было мало похоже, Семеновой приходилось много работать. Иногда у нее было по четыре концерта в день.
"Это был труд, которым я зарабатывала деньги", — отметила артистка.
Певица рано выскочила замуж. Ей было всего 22, а вскоре у нее родился сын и на девять месяцев Катя ушла в декрет. Но брак не принес Семеновой счастья, супруги не долго прожили вместе.
"Я ушла от мужа по определенным причинам. Это не касается того, что я влюбилась в другого человека", — говорит Катя о расставании с отцом своего ребенка.
Семенова ушла от супруга, оставив с ним маленького сына. Она жила у знакомой костюмерши. Когда Катя все же решила забрать себе малыша, родственники мужа ей не позволили.
Любовью всей жизни Екатерины Семеновой стал Михаил Церишенко. Супруги прожили в браке почити 25 лет. Однако выяснилось, что у в течение долгого времени у мужчины была другая. 9 января 2018 года певица снова осталась одна. При этом артистка решила не делить нажитое имущество и отдала экс-супругу многое.
"Для меня развод — это не катастрофа. Бывает измена, бывает предательство. Он меня предал. Я дала себе год после ее звонка. Она сказала, что они давно не знают, как от меня избавиться", — ошарашила ведущую шоу Катя.
Любовница заявила Семеновой, что Церишенко боялся потерять жилье.
"Я его тут же выгнала и подала на развод. Но потом он начал говорить, что жить не может. Он чуть не умирал. Я почему-то подумала, что жизнь моего родного человека все равно важнее. Я разрешила ему вернуться домой", — вспоминает Семенова.
Певица считает, что ее мужа довела любовница. Женщина все время требовала у Михаила деньги.
"Он платил ей. Ей хотелось больше. Я все ему переписала. И машину, и мотоцикл, и дачу", — призналась звезда.
Когда подруги Кати узнали, что она простила мужа-изменщика, они отвернулись от певицы. Артистка удивлена, как близкие могли предать ее. Теперь звезда планирует сосредоточиться на карьере, а о встрече нового мужчины она даже не думает. "Никогда в моем доме не появится голодранец. Это мой дом", — заключила Семенова.