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Джигарханян госпитализирован с сердечным приступом
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Джигарханяна госпитализировали в бессознательном состоянии 

Рамблер 3 часа назад
В среду, 31 января, режиссер Армен Джигарханян попал в московскую больницу с сердечным приступом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
По словам собеседника агентства, актер пережил приступ в бессознательном состоянии. Источник подчеркнул, что артисту нужны «покой и лечение».
Собеседник ТАСС утверждает, что Джигарханяна госпитализировали после просмотра передачи на «Первом канале» с участием его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской.
В театре Джигарханяна подтвердили его госпитализацию, но не упомянули о приступе. По словам представителей театра, режиссёр некоторые время провел в больнице, «потом вышел и опять лег», но без участия скорой помощи. «На данный момент он в больнице и продолжает лечение», — сказал заведующий труппой, Вячеслав Дьяченко. По его словам, режиссера госпитализировали 30 января.
Пятнадцатого октября прошлого года в СМИ появилась информация об исчезновении Джигарханяна. Утверждалось, что актер пропал на несколько дней, после чего оказался в клинике в тяжелом состоянии. Также сообщалось, что Джигарханян не хочет видеть супругу в больнице и даже уволил ее с поста директора своего театра.
После выхода из больницы артист заявил журналистам, что его жена переписала на себя все его имущество. Джигарханян счел, что супруга его обманула.
Позже стало известно, что в рабочем кабинете Джигарханяна в театре была найдена камера и прослушивающее устройство. По факту этой находки возбудили уголовное дело. Кроме того, артист заявлял в полицию о похищении у него паспорта.
Актер подал на развод, и 27 ноября суд удовлетворил его просьбу о расторжении брака. История Джигарханяна и Цымбалюк-Романовский не раз обсуждалась в эфирах телеперадач.
Семнадцатого января СМИ сообщили, что Джигарханяна увезли в больницу из театра с диагнозом гипертонический криз.
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