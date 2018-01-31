«Светлый праздничек». Рынска о драке Шевченко и Сванидзе

Журналист и светский обозреватель Божена Рынска поддержала коллегу Николая Сванидзе, который во вторник подрался с Максимом Шевченко на почве спора о действиях Иосифа Сталина.
«Светлый праздничек у нас сегодня. Ну, хоть кто-то из наших либеральных соплежуев вспомнил выражение «за такое по морде дают» и дал в морду тому, кто долго в нее просил. Вспомнили, наконец-то, старую добрую русскую традицию, воспетую даже в советском кинематографе. Герой Рязанова-Мягкова заинтересовал собой Фрейндлих-мымру, дав по сопатке гэбешнику. Спасибо, Николай Сванидзе», — написала Рынска в Facebook.
Напомним, во вторник журналист Николай Сванидзе подрался с коллегой Максимом Шевченко, когда они обсуждали Иосифа Сталина. Шевченко сказал, что Сванидзе «плюет на могилы погибших под Москвой». Перепалка набрала обороты и переросла в драку. Сванидзе, который первый ударил Шевченко, позднее заявил, что слова Шевченко расценил как личное оскорбление «и не выдержал».
Возглавляющий президентский Совет по правам человека Михаил Федотов от имени СПЧ извинился за драку журналистов и назвал «подобные инциденты абсолютно недопустимы».