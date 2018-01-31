«Светлый праздничек». Рынска о драке Шевченко и Сванидзе

Рынска поддержала подравшегося с Шевченко Сванидзе

«Светлый праздничек у нас сегодня. Ну, хоть кто-то из наших либеральных соплежуев вспомнил выражение «за такое по морде дают» и дал в морду тому, кто долго в нее просил. Вспомнили, наконец-то, старую добрую русскую традицию, воспетую даже в советском кинематографе. Герой Рязанова-Мягкова заинтересовал собой Фрейндлих-мымру, дав по сопатке гэбешнику. Спасибо, Николай Сванидзе», — написала Рынска в Facebook. Журналист и светский обозреватель Божена Рынска поддержала коллегу Николая Сванидзе , который во вторник подрался с Максимом Шевченко на почве спора о действиях Иосифа Сталина.

Напомним, во вторник журналист Николай Сванидзе подрался с коллегой Максимом Шевченко, когда они обсуждали Иосифа Сталина. Шевченко сказал, что Сванидзе «плюет на могилы погибших под Москвой». Перепалка набрала обороты и переросла в драку. Сванидзе, который первый ударил Шевченко, позднее заявил, что слова Шевченко расценил как личное оскорбление «и не выдержал».