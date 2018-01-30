Найден мертвым актер Марк Саллинг

Умер звезда сериала «Хор» Марк Саллинг

В США найден мертвым 35-летний актер, звезда сериала "Хор" Марк Саллинг . Предположительно, он покончил с собой, сообщает Telegram-канал Super

В октябре 2017 года Саллинг был признан виновным в хранении детской порнографии. Ему грозило от 4 до 7 лет колонии.

Оглашение приговора должно было состояться в марте 2018 года.

Как сообщает издание TMZ, это была не первая попытка актера покончить с собой. Он уже пытался совершить суицид летом 2017 года. Тогда представители актера отрицали эту информацию.

В 2013-м году коллега Саллинга по сериалу "Хор" Кори Монтейт покончил с собой. Монтейну был 31 год.