Ещё
Найден мертвым актер Марк Саллинг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер звезда сериала «Хор» Марк Саллинг 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Gettyimages
В США найден мертвым 35-летний актер, звезда сериала "Хор" Марк Саллинг. Предположительно, он покончил с собой, сообщает Telegram-канал Super.
>> Скончался лидер Linkin Park Честер Беннингтон
В октябре 2017 года Саллинг был признан виновным в хранении детской порнографии. Ему грозило от 4 до 7 лет колонии.
Оглашение приговора должно было состояться в марте 2018 года.
Как сообщает издание TMZ, это была не первая попытка актера покончить с собой. Он уже пытался совершить суицид летом 2017 года. Тогда представители актера отрицали эту информацию.
В 2013-м году коллега Саллинга по сериалу "Хор" Кори Монтейт покончил с собой. Монтейну был 31 год.
 Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сванидзе и Шевченко подрались в прямом эфире233
Перехват разведчика США у границ РФ показали на видео49
Лавров отреагировал на «кремлевский доклад»98
«Не вам решать»: как США влияют на выборы в России63
ЧП у метро «Улица 1905 года»: пострадали 10 человек151
Видео
01:18
Сванидзе и Шевченко подрались в прямом эфире
Общество
04:34
В США рассказали о сроках введения новых санкций
Политика
02:06
Путин пошутил над поправившим его Михалковым
Политика
04:34
В «Кремлевский доклад» вошло все руководство правительства
Политика Другое
01:11
Дворовые разборки: за «скорой» приехали следователи
Происшествия Статьи
00:04
Перехват разведчика США у границ РФ показали на видео
Армия
04:34
За «кремлевским докладом» последуют санкции
Политика
00:51
ЧП у метро «Улица 1905 года»: пострадали 10 человек
Происшествия
00:56
Семьи жертв крушения на Украине MH17 выиграли иск
Происшествия
02:37
Гудзееву уличили в обмане Шаляпина
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение