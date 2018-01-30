Невзоров рассказал о покушении и перестрелке с киллером

Журналист Александр Невзоров рассказал в интервью на канале «вДудь» о покушении на свою жизнь в 1990 году.

По словам Невзорова, 13 декабря 1990 года он встретился с человеком, который обещал предоставить ему компромат на одного из чиновников. Во время встречи к журналисту подошел неизвестный мужчина и выстрелил ему в область сердца, пуля прошла насквозь. Невзоров в ответ выстрелил в нападавшего из газового пистолета.

Невзоров подчеркнул, что рана оказалось «серьезной». При этом, по его мнению, стрелявший был «прав по-своему».

«С тех пор прошло много-много-много времени, и мы с ним даже одно время подружились. <…> Я сразу знал, что это он. Он был моим знакомым», — рассказал журналист, добавив, что этот человек живет в Санкт-Петербурге, и у него есть «какой-то бизнесишко плотненький».

Он добавил, что нападавший хотел убить его «за дело»: «за избыточную дерзость, хамство, за залезание в те сферы, куда не надо было залезать».

«Это были 90-е годы, когда все это было абсолютно нормативным действием», — сказал Невзоров.