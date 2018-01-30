Отказ мозга: у Табакова начались судороги

Telegram-канал "112 Экстренный вызов" сообщил, что у актера и режиссера Олега Табакова начались судороги, врачи говорят о возможном отказе работы мозга.

Медики оценивают состояние Табакова как крайне тяжелое. Анестезиолог поддерживает состояние глубокой седации. Врачи не исключают, что мозг режиссера может отказать.

Ранее сообщалось, что врачи вводят Табакова в состояние искусственной комы, чтобы снять нагрузку с внутренних органов.

Табакова госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова в конце ноября. По сообщениям СМИ, у него диагностировали заражение крови. Табакова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а также экстренно прооперировали.