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У Табакова начались судороги
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Отказ мозга: у Табакова начались судороги 

Рамблер 1 час назад
Telegram-канал "112 Экстренный вызов" сообщил, что у актера и режиссера Олега Табакова начались судороги, врачи говорят о возможном отказе работы мозга.
Медики оценивают состояние Табакова как крайне тяжелое. Анестезиолог поддерживает состояние глубокой седации. Врачи не исключают, что мозг режиссера может отказать.
Ранее сообщалось, что врачи вводят Табакова в состояние искусственной комы, чтобы снять нагрузку с внутренних органов.
Табакова госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова в конце ноября. По сообщениям СМИ, у него диагностировали заражение крови. Табакова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а также экстренно прооперировали.
 Ещё 12 источников 
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