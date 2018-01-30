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Свадьбу Тарасова назвали провалом
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Свадьбу Тарасова назвали провалом 

Дни.ру 2 часа назад
В Сети бурно обсуждают свадьбу Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко, которые оформили отношения в начале января. Пользователи пришли к выводу, что событие стало настоящим провалом, и объяснили почему.
Накануне, 29 января, состоялось венчание футболиста Дмитрия Тарасова и его третьей супруги, модели Анастасии Костенко. Таинство прошло в столичном храме Сорока Севастийских мучеников. Затем влюбленные отправились на банкет в отель "Ритц Карлтон". Дмитрий и Анастасия пригласили на торжество 150 человек — родственников и друзей. Развлекали публику "натуральный блондин" Николай Басков и его "вечная невеста" Виктория Лопырева.
В Сети, где можно в изобилии найти фотографии и видео с мероприятия, бурно прокомментировали громкое событие. Причем мнение большинства пользователей оказалось негативным. Хейтеры на все лады просклоняли и Тарасова и Костенко, а также прошлись и по самой свадьбе, которую назвали провалом.
"Свадьба колхоз, гости недовольнее, на украшение зала и на столы денег не хватило, невеста с прической а-Ля Сельпо, спящий Текилах, ведущий, который в своих сторисах засерает молодых, Лобода, назвавшая невесту именинницей… не свадьба, а провал Года (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "да уж… так себе дизайн я ожидала большего.. опять зажал деньги скряга тарасов", "Ему самому не надоели свадьбы? Как баба, все показуху делает. Уже противно смотреть", "У Тарасова каждый раз как первый раз", "Привычка жениться", "Лопырева краше невесты", "Родственники задолбались наверное уже к нему на свадьбу ходить", "Его друзьям не надоело петь одни и теже песни и говорить одни и те же поздрааления? Дежавю какое то", "По-моему это позор и провал эта свадьба. Все как под копирку, одни и те же гости, одинаковые слова, Тарасов ведет себя как мальчишка. Мне жалко Костенко", — высказались пользователи Сети.
Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко расписались в Кутузовском ЗАГСе столицы 9 января. В декабре 2017 года футболист увез модель на Мальдивы, где сделал ей предложение. Та согласилась, и менее чем через месяц влюбленные поженились. Говорят, причиной такой поспешной свадьбы стала беременность Костенко.
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