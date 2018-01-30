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Мужчина два дня преследовал Самбурскую
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Мужчина два дня преследовал съемочную группу «Ревизорро» и испугался Самбурскую 

Lenta.ru 5 часов назад
Во время съемок эпизода в Волгограде ведущая телепередачи «Ревизорро» Настасья Самбурская столкнулась с преследованием неизвестного мужчины. На протяжении двух дней он следовал за съемочной группой, инспектировавшей заведения общепита, рассказал «Ленте.ру» пиар-директор телеканала «Пятница» Роман Волков.
>> На съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской напали
«Когда Настасья подошла к преследователю, он отказался представиться, и ретировался только после обещания вызвать полицию. Кто это был и с какой целью следил за Настасьей, до сих пор не известно», — пояснили Волков.
Ранее в Нижнем Новгороде на съемочную группу шоу напал один из сотрудников кафе «Нептун» после того, как телевизионщики проникли на кухню заведения. Мужчина ударил одного из операторов и с криками «сейчас перережу всех!» попытался выпроводить журналистов.
Самбурская стала ведущей «Ревизорро» в ноябре 2017 года. Прежде шоу вела Ольга Романовская, а до нее — Елена Летучая. Последняя перешла на Первый канал вести передачу «Летучий отряд». В январе телеканал объявил о заморозке проекта в связи с болезнью ведущей. У нее диагностировали нестабильную стенокардию.
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