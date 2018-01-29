Россиянин завоевал четыре порно «Оскара» 

1/9 Любителям фильмов для взрослых Маетный известен как Маркус Дюпре. Со сцены он поблагодарил свою супругу, которая находилась в зале. На фото: уроженец Петербурга Алексей Маетный с женой

Фото: instagram.com/theMarkusDupree