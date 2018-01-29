Россиянин завоевал четыре порно «Оскара»
В Лас-Вегасе вручили награды лучшим мировым порноактерам. Главную награду получил россиянин Алексей Маетный. Его признали «Исполнителем года», а также лучшим еще в трех номинациях.
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Любителям фильмов для взрослых Маетный известен как Маркус Дюпре. Со сцены он поблагодарил свою супругу, которая находилась в зале. На фото: уроженец Петербурга Алексей Маетный с женой
Фото:
instagram.com/theMarkusDupree
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Также он выразил благодарность своему наставнику – итальянскому порноактеру Рокко Сиффреди
Фото:
instagram.com/theMarkusDupree
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29-летний россиянин уже второй год подряд становится победителем престижной в порноиндустрии премии AVN Awards
Фото:
instagram.com/theMarkusDupree
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По данным портала rep.ru, Алексей Маетный родился в Санкт-Петербурге, а начал сниматься в фильмах для взрослых в 2011 году
Фото:
instagram.com/theMarkusDupree
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Актер стал первым россиянином — лауреатом AVN Awards
Фото:
instagram.com/theMarkusDupree
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Фото:
instagram.com/theMarkusDupree
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Фото:
instagram.com/theMarkusDupree
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Фото:
instagram.com/theMarkusDupree
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Фото:
instagram.com/theMarkusDupree
В Лас-Вегасе состоялась торжественная церемония награждения лучших мировых порноактеров AVN Awards. Они соревновались более чем в 100 номинациях.