Ещё
Россиянин завоевал четыре порно «Оскара»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ход трояном: миллионы смартфонов заразились опасным вирусом
Ход трояном: миллионы смартфонов заразились опасным вирусом

Россиянин завоевал четыре порно «Оскара» 

Рамблер 5 часов назад
В Лас-Вегасе вручили награды лучшим мировым порноактерам. Главную награду получил россиянин Алексей Маетный. Его признали «Исполнителем года», а также лучшим еще в трех номинациях.
1/9  Любителям фильмов для взрослых Маетный известен как Маркус Дюпре. Со сцены он поблагодарил свою супругу, которая находилась в зале. На фото: уроженец Петербурга Алексей Маетный с женой
Фото:
2/9  Также он выразил благодарность своему наставнику – итальянскому порноактеру Рокко Сиффреди
Фото:
3/9  29-летний россиянин уже второй год подряд становится победителем престижной в порноиндустрии премии AVN Awards
Фото:
4/9  По данным портала rep.ru, Алексей Маетный родился в Санкт-Петербурге, а начал сниматься в фильмах для взрослых в 2011 году
Фото:
5/9  Актер стал первым россиянином — лауреатом AVN Awards
Фото:
6/9 
Фото:
7/9 
Фото:
8/9 
Фото:
9/9 
Фото:
В Лас-Вегасе состоялась торжественная церемония награждения лучших мировых порноактеров AVN Awards. Они соревновались более чем в 100 номинациях.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия «подарила» миру сотни миллиардов459
Опыты над людьми: в Европе разгорается новый скандал99
Читинский детектив: водитель исчез после остановки на трассе23
«Руки-базуки» дважды пробил в лицо экстремалу30
Больной раком Караченцов ослабел29
Видео
01:34
Порошенко пустил на Украину иностранных военных
Украина Армия
01:26
Минобороны определилось с новыми автоматами
Оружие Армия
00:42
«Руки-базуки» дважды пробил в лицо экстремалу
Шоу-бизнес
01:00
Чаплин ответил Шнурову
Общество
00:35
Найдены оплевавшие Вечный огонь школьницы
Происшествия
00:45
В Баку прогремел взрыв
Происшествия В мире
01:55
«У НАТО проблемы»: Запад признал превосходство Су-57
Армия Оружие
01:02
Больной раком Караченцов ослабел
Шоу-бизнес
00:18
В Китае разбился самолет
Происшествия
11:52
Трансгендер взорвал зал на украинском «Голосе»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение