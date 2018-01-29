Сын и вдовец делят многомиллионное наследство Сенчиной

Портал «Дни.ру» рассказал о наследстве певицы Людмилы Сенчиной.
По данным издания, после смерти Народной артистки России ее наследникам, последнему мужу Владимиру Андрееву и сыну от первого брака Вячеславу Тимошину, предстоит поделить между собой двухэтажную дачу на шести сотках в поселке Грузино Ленинградской области, которую Сенчина купила у писателя Бориса Рацера почти 25 лет назад.
Как рассказал порталу эксперт рынка недвижимости, подобный дом и участок в этом районе стоят около семи миллионов рублей, на что влияет «элитарность места», хорошая экология и прославленные соседи, например, актеры Михаил Боярский, Иван Краско, Лариса Луппиан, Андрей и Нина Ургант, а также сатирик Семен Альтов.
Кроме того, наследникам предстоит определить, кому из них достанется двухкомнатная квартира Сенчиной на Большой Пушкарской улице в центре Санкт-Петербурга. По данным издания, примерная стоимость жилплощади составляет шесть миллионов рублей.
Людмила Сенчина умерла на прошлой неделе в одной из больниц Петербурга в результате продолжительной болезни. По словам ее близкой подруги и директора петербургского концертного зала «Октябрьский» Эммы Лавринович, певица болела раком.