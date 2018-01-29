Сын и вдовец делят многомиллионное наследство Сенчиной

Кому достанется многомиллионное наследство Сенчиной

Портал «Дни.ру» рассказал о наследстве певицы Людмилы Сенчиной

По данным издания, после смерти Народной артистки России ее наследникам, последнему мужу Владимиру Андрееву и сыну от первого брака Вячеславу Тимошину , предстоит поделить между собой двухэтажную дачу на шести сотках в поселке Грузино Ленинградской области, которую Сенчина купила у писателя Бориса Рацера почти 25 лет назад.

Кроме того, наследникам предстоит определить, кому из них достанется двухкомнатная квартира Сенчиной на Большой Пушкарской улице в центре Санкт-Петербурга. По данным издания, примерная стоимость жилплощади составляет шесть миллионов рублей.

Людмила Сенчина умерла на прошлой неделе в одной из больниц Петербурга в результате продолжительной болезни. По словам ее близкой подруги и директора петербургского концертного зала «Октябрьский» Эммы Лавринович, певица болела раком.