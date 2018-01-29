В деле Шурыгиной всплыли новые подробности

Телеведущий Андрей Малахов раскрыл на сайте журнала Starhit новые факты о «деле Дианы Шурыгиной».
По его словам, обидчик Шурыгиной Сергей Семенов, отсидевший за ее изнасилование, ближайшие полтора года обязан носить электронный браслет и не покидать окрестностей «деревенского дома» своей бабушки, в котором прописан.
«Из развлечений лишь свежий воздух да лай собак», — отметил он.
Также Малахов рассказал, что внучка актера Олега Стриженова Александра Холошина стала инициатором петиции против молодого человека. В данный момент она собирает подписи за его возвращение в тюрьму, которые намерена передать в прокуратуру.
В то же самое время сестра Сергея Семенова Екатерина готовит обращение в ЕСПЧ об аннулировании судимости брата и наказании Шурыгиной за клевету.
Кроме того, подруга Семенова Анастасия Кулакевич рассказала ведущему, что была не только на той вечеринке, во время которой Шурыгина была изнасилована, но и случайно заглянула в комнату в тот самый момент.
«Увидела, как Диана и Сергей занимаются сексом, при этом он лежал на кровати, а она была сверху и сама проявляла активность», — рассказала она.
Также Кулакевич сообщила, что с вечеринки Шурыгину забрал отец, который ударил ее по лицу, а «потом эти побои приписали Сергею».
Диана Шурыгина прославилась после участия в пяти выпусках ток-шоу «Пусть говорят», в которых рассказала о своем изнасиловании.