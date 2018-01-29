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Это правда! Маликов снова стал отцом
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Это правда! Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз 

Peopletalk 3 часа назад
В пятницу СМИ сообщили: певец Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз. Говорили, что ребёнка Дмитрию родила суррогатная мать в одной из петербургских элитных клиник. Тогда в разговоре с super.ru артист отказался от комментариев:
«Спасибо, но пока что развёрнутых комментариев я давать не хочу. Мне нужно немного времени».
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И вот, он все-таки подтвердил радостную новость.
Певец выложил в Instagram видео, в котором подвел итоги уходящего года и подписал его: «Когда я записывал это видео, ещё не произошло главное событие прошедшего года в моей жизни, а именно — рождение сына. А теперь оно случилось, и я абсолютно счастлив. Чего и вам желаю. Спасибо за поздравления и добрые слова! Они меня очень поддерживают и вдохновляют».
Напомним, у Дмитрия уже есть дочь Стеша от супруги Елены Маликовой.
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