Это правда! Маликов снова стал отцом

Это правда! Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз

В пятницу СМИ сообщили: певец Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз. Говорили, что ребёнка Дмитрию родила суррогатная мать в одной из петербургских элитных клиник. Тогда в разговоре с super.ru артист отказался от комментариев:

«Спасибо, но пока что развёрнутых комментариев я давать не хочу. Мне нужно немного времени».

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) Янв 28, 2018 at 1:04 PST И вот, он все-таки подтвердил радостную новость.

Певец выложил в Instagram видео, в котором подвел итоги уходящего года и подписал его: «Когда я записывал это видео, ещё не произошло главное событие прошедшего года в моей жизни, а именно — рождение сына. А теперь оно случилось, и я абсолютно счастлив. Чего и вам желаю. Спасибо за поздравления и добрые слова! Они меня очень поддерживают и вдохновляют».