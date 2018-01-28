Ведущий Первого канала попросил о помощи

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Антон Привольнов пожаловался на питомца 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Instagram
Известный телеведущий показал поклонникам достижения своего пса по имени Вадо. По словам Антона, питомец идет на рекорд, умудряясь подпрыгнуть до 120 раз за один прием. Привольнов поделился видео, на котором запечатлены энергичные прыжки небольшой собачки за красным мячиком, зажатым в руке хозяина.
Антон рассказал, что никак не может справиться лишь с одной проблемой — отучить питомца справлять естественную нужду на ковровые покрытия в квартире. Ведущий попросил помощи у подписчиков, которые с готовностью принялись раздавать советы. Заядлые собачники порекомендовали Антону приучить собачку к двухразовому выгулу утром и вечером. Другие напомнили о существовании специальных спреев, способных отпугнуть питомца от посягательства на ковер.
Среди подписчиков Привольнова нашлись и те, кто решил, что за такие красивые глазки, как у Вадо, можно простить любые шалости.
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