Проклятье «Глухаря»: новое несчастье со звездой сериала

Звезда «Глухаря» пришел в больницу с переломами

Российский актер и телеведущий, известный по роли Дениса Антошина в сериале «Глухарь» Денис Рожков пришёл в НИИ им. Склифосовского в связи с переломами. Он рассказал врачам, что упал на улице, сообщает Life

Facebook/Denis Rojkov

У Рожкова диагностирован перелом двух рёбер и закрытая травма груди. Травмы Рожков получил ещё 25 января. После оказанной помощи он покинул больницу.

В 2016 году соседи актера, который проживает на Патриарших прудах, жаловались в полицию из-за шумных вечеринок в его квартире. Тогда актер заявил, что все это происходило в его отсутствие, так как в этот момент он находился на гастролях.