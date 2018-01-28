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Проклятье «Глухаря»: новое несчастье со звездой сериала
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Звезда «Глухаря» пришел в больницу с переломами 

Рамблер 4 часа назад
Фото: http://www.realien.net
Российский актер и телеведущий, известный по роли Дениса Антошина в сериале «Глухарь» Денис Рожков пришёл в НИИ им. Склифосовского в связи с переломами. Он рассказал врачам, что упал на улице, сообщает Life.
Facebook/Denis Rojkov
У Рожкова диагностирован перелом двух рёбер и закрытая травма груди. Травмы Рожков получил ещё 25 января. После оказанной помощи он покинул больницу.
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В 2016 году соседи актера, который проживает на Патриарших прудах, жаловались в полицию из-за шумных вечеринок в его квартире. Тогда актер заявил, что все это происходило в его отсутствие, так как в этот момент он находился на гастролях.
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