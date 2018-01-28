«Отдыхает, и совесть не покусывает»: поклонники осудили Ардову

Анна Ардова развлекается на курорте после смерти брошенного мужа

Актриса Анна Ардова поделилась в поклонниками фотографиями с отдыха на Шри-Ланке. Похоже, что многие отреагировали на снимки не совсем так, как она ожидала.

"Анна, как всегда, красивая. Только не знаю, смогла бы я так улыбаться после смерти мужа, пусть и бывшего (Здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — Прим. ред.)", — пишет один из комментаторов. "Вроде как муж недавно умер, а она — на пляже", — удивляется другой. "Отдыхает, и совесть не покусывает", — отмечает третий. На артистку обрушились с критикой. Пользователи посчитали, что развлекаться на курорте вскоре после того, как умер онкобольной муж, просто бессовестно.

Публикация от Анна Ардова (@ania_ardova) Янв 26, 2018 at 1:02 PST Примечательно, что сама артистка оставила критику без внимания. Она продолжает публиковать снимки с отдыха на радость поклонникам.

Публикация от Анна Ардова (@ania_ardova) Янв 19, 2018 at 8:41 PST Были и те, кто не заметил в поведении Ардовой ничего плохого. "Ну очень хороша, прямо настроение появилось, очень уважаю", — выразил поддержку один из пользователей. "Анечка, ну классная!" — похвалил второй. "Спасибо Вам огромное за Ваше творчество!" — благодарит артистку третий.

Публикация от Анна Ардова (@ania_ardova) Сен 22, 2017 at 11:48 PDT Напомним, что бывший муж Анны Ардовой Александр Шаврин умер в конце 2017 года. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Брак Ардовой и Шаврина распался только в марте 2017 года. Они были вместе на протяжении 20 лет.