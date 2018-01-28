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Джигарханян сделал скандальное заявление
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Джигарханян сделал скандальное заявление 

Дни.ру 59 минут назад
Знаменитый российский актер Армен Джигарханян стал гостем передачи "Сегодня вечером", которая была посвящена певцу Владимиру Высоцкому. Артист привлек к себе внимание высказываниями, которые многим показались резкими.
Заявление Джигарханяна показали на видео, и оно удивило публику. Он сказал, что не считает Высоцкого хорошим актером или поэтом.
"Высоцкий был трудяга, его любили. На нем висли. Он принадлежал народу. Они так же матом ругались, они так же плевали, они так же курили, так же пили. Это все было соответствие. Он не актер, он — явление, скандальное явление", — отметил артист.
Он добавил, что в этом отношении певец очень похож на Мэрилин Монро.
"Ну разве она хорошая актриса?! Это тип, это мышление, это философия. У него был способ петь, способ настаивать, способ навязывать. Озвучиваю свои чувства", — пояснил Джигарханян.
Он заявил, что ему как зрителю это не очень нравилось. Актер заключил, что Пушкин однозначно лучше, чем Высоцкий.
Отметим, что далеко не все гости передачи согласились с Джигарханяном. Ведущий передачи Максим Галкин и вовсе заявил, что не поставил бы ролик в эфир, если бы знал его содержание.
Напомним, что Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года. В этот день из года в год после его смерти принято вспоминать творчество артиста. За 20 лет выступлений певец завоевал сердца миллионов людей как в СССР, так и за рубежом.
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