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Панин вновь шокировал общественность
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Алексей Панин в очередной раз шокировал общественность 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Актер Алексей Панин опубликовал в Инстаграме совместное фото с бывшей женой, сделанное на нудистском пляже. Спустя некоторое время Алексей удалил данный снимок, но в сети успели обсудить его.
На фото все желающие могли в подробностях рассмотреть фигуры Панина и его жены Люси.
"Одесса. 2013 год. С женой Люсей. Пьяные и счастливые", — подписал фото актер.
Поклонники Панина осудили его за чрезмерную открытость.
По мнению фанатов, взрослый человек вправе показывать свое тело, однако его бывшая жена наверняка была не в восторге от публикации. Кроме того, в настоящее время в сети активно обсуждают маленькую дочь актера и его отношения с папой. Многие считают, что ребенок не должен видеть своих родителей голыми в сознательном возрасте и смотреть в социальных сетях на то, как такие фото обсуждают посторонние люди.
"Семейный архив, но зачем это знать другим людям? В Вас уже не чего тайного не осталось. Вы уже не знаете как к себе внимание привлечь. Я была подписана на Вас потому что я думала вы нормальный человек вы такой классный актер. Но это уже перебор", — объяснили свою позицию расстроенные фанаты.
Другая часть подписчиков восприняла фото с юмором. Поклонники отметили, что Панин — пример действительно свободного человека, которого не волнует мнение других.
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