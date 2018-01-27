В семье Максаковой произошла новая трагедия

У Марии Максаковой умер отец

Российская певица Мария Максакова сообщила в Facebook о смерти своего 80-летнего отца Петера Игенбергса. Также она опубликовала в YouTube песню-посвящение "Ой у гаю при Дунаю" на украинском языке.

Запись сопровождается фотографиями Максаковой с родителями, а также с ее погибшим мужем Денисом Вороненковым и их ребенком.

"Спасибо всем за поддержку. Лайки ставить не буду. Я все читаю", — ответила своим подписчикам в соцсети артистка.

Отец Максаковой был гражданином ФРГ с латышскими корнями, доктором физико-математических наук. В начале января Игенбергс пережил тяжелый инсульт на подмосковной даче, из-за которого оказался полностью парализован. За ним ухаживал помощник по хозяйству Серафим, который в свое время нянчил Марию.

Мария появилась на свет во втором браке Людмилы Максаковой с Петером Андреасом Игенбергсом. Они официально узаконили свои отношения в 1974 году.

"Мама и папа Петера родились в царской России, причем отец — в Латвии, он абсолютный латыш из Риги, — вспоминала Людмила Васильевна. — После многих приключений семья осела в Мюнхене. Их сын Петер, получив высшее образование, подрабатывал гидом с туристами из СССР. Потом нашел работу в Москве, где мы и познакомились".