Топлесс-фото 60-летней Мадонны стало хитом

Топлесс-фото опухшей 60-летней Мадонны стало хитом дня

Летом американской актрисе и певице — одной из самых влиятельных, кстати, в индустрии — должно исполнится шестьдесят лет. Поэтому топлесс-снимок артистки, размещенный в ее Instagram, реакцию вызвал крайне неоднозначную. С одной стороны, Мадонна никогда особо не стеснялась в этом плане — еще с начала восьмидесятых. С другой, публика предполагает, что, может, хватит уже до такой степени эпатажничать.

Публикация от Madonna (@madonna) Янв 25, 2018 at 6:17 PST

Как бы там ни было, фото, которое сложно назвать удачным и не царапающим глаз, уже набрало почти 230 тысяч отметок "нравится" и определенно стало одним из главных сетевых "хитов" — пресса наперебой чирикает.

А комментаторы устроили под снимком обширную дискуссию, по традиции поделившись на лагеря. "Срам, — говорят одни, — Мадонна сильно "не торт"". "Боже, какая смелость! Какая отвага!" — заходятся в странноватом восхищении другие.

Сомнительный подарок свой поклонникам певица сопроводила подписью, в которой радуется новой брендовой сумочке, и хэштэгом #nofriends — "друзей нет".

Ранее мы писали, что Мадонна прокляла свой фильм-байопик еще до того, как его попытались начать снимать.