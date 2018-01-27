Ещё
Топлесс-фото 60-летней Мадонны стало хитом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Топлесс-фото опухшей 60-летней Мадонны стало хитом дня 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Летом американской актрисе и певице — одной из самых влиятельных, кстати, в индустрии — должно исполнится шестьдесят лет. Поэтому топлесс-снимок артистки, размещенный в ее Instagram, реакцию вызвал крайне неоднозначную. С одной стороны, Мадонна никогда особо не стеснялась в этом плане — еще с начала восьмидесятых. С другой, публика предполагает, что, может, хватит уже до такой степени эпатажничать.

Публикация от Madonna (@madonna)

Как бы там ни было, фото, которое сложно назвать удачным и не царапающим глаз, уже набрало почти 230 тысяч отметок "нравится" и определенно стало одним из главных сетевых "хитов" — пресса наперебой чирикает.
А комментаторы устроили под снимком обширную дискуссию, по традиции поделившись на лагеря. "Срам, — говорят одни, — Мадонна сильно "не торт"". "Боже, какая смелость! Какая отвага!" — заходятся в странноватом восхищении другие.
Сомнительный подарок свой поклонникам певица сопроводила подписью, в которой радуется новой брендовой сумочке, и хэштэгом #nofriends — "друзей нет".
Ранее мы писали, что Мадонна прокляла свой фильм-байопик еще до того, как его попытались начать снимать.
Российская Газета: последние новости
Губернатор Оренбуржья прокомментировал ролик "артистов" из минлесхоза Певицу Шакиру заподозрили в уклонении от уплаты налогов В Москве обокрали вдову Сергея Бодрова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Придется довольствоваться Собчак»: ответ Трампу197
В Крыму высмеяли планы Киева113
Опубликовано видео с пропавшего российского судна50
В Сети высмеяли новый украинский броневик174
В Финляндии испугались за будущее России379
Видео
Ferrero сожалеет о драках за «Нутеллу» на распродаже
Происшествия Компании
01:01
ФБР опубликовало документы о смерти Лесина
Происшествия
00:49
Опубликовано видео с пропавшего российского судна
Происшествия
01:54
На катке ВДНХ пройдет благотворительный день
Новости Москвы
00:59
«Придется довольствоваться Собчак»: ответ Трампу
Политика
01:19
В Крыму высмеяли планы Киева
Политика
00:59
Курсанты сняли вторую часть клипа в трусах
Общество
04:13
Трамп не стал встречаться с Порошенко
В мире Украина
01:54
Сколько Маликов заплатил за рождение сына
Шоу-бизнес Другое
01:47
Не надо удивляться. Аваков о «дорожной полиции Крыма»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение