«Руки-базуки» дважды пробил в лицо экстремалу

Житель Пятигорска Кирилл Терешин , прославившийся «руками-базуками», дважды ударил по лицу блогера-экстремала Александра Таппера. Ролик был опубликован на YouTube-канале «ДЕСТРОЙ!».

На видео Таппер подставляет свое лицо и просит Терешина нанести удар. Обладатель «рук-базук» надевает боксерские перчатки и пробивает экстремалу в челюсть. Не оценив удар Терешина, блогер просит его постараться бить со всей силы. Под громкие аплодисменты второй удар валит молодого человека на пол. «Меня реально оглушило, и у меня заболела голова», — пожаловался Таппер.