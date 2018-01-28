Ещё
Шнуров растолковал страсть к «чужим шнуркам»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шнуров — Чаплину: Ты не пророк, чувак, мы не холопы 

Национальная Служба Новостей 11 часов назад
Фото: nsn.fm
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал очередной стихотворный ответ протоиерею РПЦ Всеволоду Чаплину.
Дуэль в стихах между музыкантом и священником разгорелась накануне. Чаплин призвал Шнурова покаяться за мат на сцене и пригрозил адскими муками. Музыкант ответил едким стихом, в которой назвал Чаплина «плохим актером».
Протоиерей не растерялся и тоже зарифмовал свои мысли в адрес лидера «Ленинграда», пообещав «оторвать ему шнурок».
В воскресенье Шнуров разместил в Instagram стихотворение, в котором растолковал «вещий сон протоиерея» и объяснил страсть священника к «чужим шнуркам».
«Когда нет своего, чужой шнурочек Мешает кушать, спать или молиться. Им волю дай, они всем оторвут, Чтобы повсюду царствовали попы. Отвечу я, и не сочту за труд, — Ты не пророк, чувак, мы не холопы», — написал музыкант.
Пока не ясно, будет ли стихотворный баттл священника и музыканта иметь продолжение. Но если ответного литературного «выстрела» со стороны Всеволода Чаплина не последует, последнее — победное — слово останется за Шнуром.
Национальная Служба Новостей: последние новости
На прощание с Людмилой Сенчиной в Петербурге пришли сотни людей Лещенко: Людмилу Сенчину безоговорочно любила вся страна Умер лидер группы «The Fall»
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущий Первого канала попросил о помощи49
«Отдыхает, и совесть не покусывает»: поклонники осудили Ардову11
Звезды покидают ТНТ50
Богатеют и наглеют: почему Восточная Европа дерзит ЕС79
Почему молодежь перестает заниматься сексом90
Видео
01:55
«У НАТО проблемы»: Запад признал превосходство Су-57
Армия Оружие
01:19
«Опоздали на неделю»: Как Украина пыталась сохранить Крым
Политика Конфликты
01:56
Путин рассказал о полете на «Белом лебеде»
Политика
00:30
Кличко оклеветал Starbucks
Украина В мире
00:22
«Пока дорожники отдыхают»: золотая молодежь отожгла в Москве
Происшествия
06:53
«Жуткая травля». Шурыгина рассказала о ненависти к ней
Шоу-бизнес
00:41
Валерия получила удар от Садальского
Шоу-бизнес
00:43
Мария Саакян умерла в 37 лет
Происшествия В мире
00:00
Россияне хотят наказать танцующих курсантов
Общество
01:46
Собчак устроила одиночный пикет в Грозном
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение