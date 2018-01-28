Шнуров растолковал страсть к «чужим шнуркам»

Шнуров — Чаплину: Ты не пророк, чувак, мы не холопы

Дуэль в стихах между музыкантом и священником разгорелась накануне. Чаплин призвал Шнурова покаяться за мат на сцене и пригрозил адскими муками. Музыкант ответил едким стихом, в которой назвал Чаплина «плохим актером».

Протоиерей не растерялся и тоже зарифмовал свои мысли в адрес лидера «Ленинграда», пообещав «оторвать ему шнурок».

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Янв 27, 2018 at 10:51 PST «Когда нет своего, чужой шнурочек Мешает кушать, спать или молиться. Им волю дай, они всем оторвут, Чтобы повсюду царствовали попы. Отвечу я, и не сочту за труд, — Ты не пророк, чувак, мы не холопы», — написал музыкант. В воскресенье Шнуров разместил в Instagram стихотворение, в котором растолковал «вещий сон протоиерея» и объяснил страсть священника к «чужим шнуркам».

Пока не ясно, будет ли стихотворный баттл священника и музыканта иметь продолжение. Но если ответного литературного «выстрела» со стороны Всеволода Чаплина не последует, последнее — победное — слово останется за Шнуром.