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Бузову уличили в незнании римских цифр
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Бузова допустила смешную оплошность 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Рамблер
Телеведущая Ольга Бузова в своем Instagram пригласила поклонников на концерт в Йошкар-Оле, допустив забавную оплошность. Говоря о месте проведения концерта, телеведущая отметила, что он пройдёт в ДК «Икс, икс, икс Победы». На самом деле речь идет о ДК имени ХХХ-летия Победы. Видео выложили ProGorod12.
«Вечером мы играем спектакль в ДК "Икс, икс, икс Победы". Поэтому ждём вас всех, а я — в сон», — сказала Бузова, пояснив, что до этого не спала всю ночь.
Фолловеры отметили, что Бузова не знает римских цифр и чисел и не поняла, что это число 30. Кроме того, трёмя иксами в Сети маркируются материалы для взрослых.
Со страницы телеведущей видео в итоге исчезло, его сменило фото с объявлением.
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