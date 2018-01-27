Бузову уличили в незнании римских цифр

Бузова допустила смешную оплошность

Телеведущая Ольга Бузова в своем Instagram пригласила поклонников на концерт в Йошкар-Оле, допустив забавную оплошность. Говоря о месте проведения концерта, телеведущая отметила, что он пройдёт в ДК «Икс, икс, икс Победы». На самом деле речь идет о ДК имени ХХХ-летия Победы. Видео выложили ProGorod12

«Вечером мы играем спектакль в ДК "Икс, икс, икс Победы". Поэтому ждём вас всех, а я — в сон», — сказала Бузова, пояснив, что до этого не спала всю ночь.

Фолловеры отметили, что Бузова не знает римских цифр и чисел и не поняла, что это число 30. Кроме того, трёмя иксами в Сети маркируются материалы для взрослых.