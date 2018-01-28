«Жесть»: фанаты Пугачевой ужаснулись снимку 1995 года

«Жесть»: фанаты Пугачевой ужаснулись ее снимку 1995 года

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) Янв 22, 2018 at 12:41 PST

«В улыбчивой женщине с пышными формами сложно признать сегодняшнюю подтянутую и стильную примадонну. 20 с небольшим лет назад она была не только полнее, но выглядела старше, чем сейчас», — пишет «URA.ru». Снимок в своем фотоблоге разместил продюсер группы «Ласковый Май» Андрей Разин

В комментариях к снимку блогеры не поскупились на эмоциональные замечания:

— Жесть!

— Пугачева сейчас лучше выглядит.

— Тогда я помню и жизнь была другая, не могу сказать, что хуже. Мне многое нравилось. Почему-то жить было интересно и казалось, что лучшее впереди.