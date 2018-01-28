«Жесть»: фанаты Пугачевой ужаснулись снимку 1995 года

Пользователи Инстаграм горячо обсуждают фотографию народной артистке СССР Аллы Пугачевой 1995 года, на котором она снята в компании Филиппа Киркорова и Владимира Преснякова.
Снимок в своем фотоблоге разместил продюсер группы «Ласковый Май» Андрей Разин.
«В улыбчивой женщине с пышными формами сложно признать сегодняшнюю подтянутую и стильную примадонну. 20 с небольшим лет назад она была не только полнее, но выглядела старше, чем сейчас», — пишет «URA.ru».
В комментариях к снимку блогеры не поскупились на эмоциональные замечания:
— Жесть!
— Пугачева сейчас лучше выглядит.
— Тогда я помню и жизнь была другая, не могу сказать, что хуже. Мне многое нравилось. Почему-то жить было интересно и казалось, что лучшее впереди.