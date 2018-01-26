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Гордон: отказала Соловьеву как женщина
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Соловьев стал героем эротических фантазий Гордон 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Dni.Ru
Телеведущий Владимир Соловьев продолжил заочную полемику со своей коллегой по цеху Екатериной Гордон. Новой темой для дискуссии стали отношения двух журналистов десятилетней давности.
>> «Не смогла определиться»: Соловьев высмеял Гордон
В интервью изданию "Взгляд" журналистка Екатерина Гордон поведала о своих отношениях с Соловьевым. По ее словам, десять лет назад он получил от Гордон отказ как от женщины.
"Мне плевать на Владимира Соловьева, а ему на меня не плевать, поэтому он очень злится", — сказала Гордон.
Телеведущий поспешил ответить на обвинения в свой адрес. У себя в Twitter он назвал Гордон врушкой.
"Прочитал, посмеялся. Совсем девочка поехала головой. Хоть бы доказательства предъявила. Такая врушка", — написал Соловьев и добавил, что теперь он "в эротических фантазиях недокандидата в президенты".
Сегодня, 26 января, Гордон заявила о том, что передумала выдвигать свою кандидату на президентские выборы и создает собственную политическую силу — Конституционно-демократическую партию России. Гордон пообещала в ближайшее время опубликовать программы партии и начать открывать региональные отделения.
Одним из первых на это решение журналистки почему-то отреагировал Владимир Соловьев, ранее с иронией отзывавшийся о политических амбициях коллеги.
"Гордон снялась с президентской гонки. Видимо, так и не смогла определиться, под какой фамилией участвовать: Гордон — Подлипчук — Прокофьева…" — написал Соловьев в Twitter.
Отказ журналистки от участия в выборах также прокомментировала председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Она назвала поступок Гордон странным и попросила Гордон объяснить свои слова о выборах как о фарсе и шоу.
Екатерина Гордон объявила о намерении стать кандидатом в президенты в октябре прошлого года. Журналистка подчеркнула, что будет строить предвыборную кампанию на защите прав женщин и детей. Тогда новость о ее выдвижении в президенты также прокомментировал Владимир Соловьев. Телеведущий назвал нынешнюю ситуацию с выборами избирательным парадом блондинок, намекнув, видимо, и на Ксению Собчак.
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