Никита Джигурда: Держусь только с помощью водки

Актер в последнее время мучается от невероятно высокого давления. Он не может долго находиться на ногах. Постоянно нервничает. Никита на грани: «Любой другой уже бы двинул кони!» Однако в больницу ложиться упорно отказывается. «Добьетесь, что будут отжимать жилплощадь у неизвестных людей»

Джигурда признается: все проблемы у него начались из-за разбирательств по поводу наследства его кумы Людмилы Браташ , которое она оставила актеру и его детям. Сестра женщины Светлана Романова обвинила Никиту в том, что он подделал документы, чтобы завладеть столь богатым имуществом.

— Два года клеветы вокруг моего имени не прошли просто так! — вздыхает Никита Борисович. — Чего только про меня не говорили: и что Джигурда подделал завещание, и что я — насильник, и что спаивал свою куму, у которой якобы украл деньги! При этом на меня не было заведено ни одного уголовного дела. Их даже не открывали, потому что это бред сивой кобылы. Конечно, на нервной почве мое здоровье подкосилось.

На днях Джигурда едва не умер. В суде у него неожиданно случился гипертонический криз. Сбить давление смогла только бригада врачей скорой помощи. Об этом инциденте Никита до сих пор вспоминает с ужасом.

— Давление зашкаливает уже на протяжении нескольких месяцев, — говорит артист. — Последнее заседание суда было перенесено: меня подкосил приступ! Давление подскочило: 230 на 130. Скорая помощь вовремя приехала, мне сделали укол и привели в чувство. Не думайте, что я сдаюсь! Это психологические сдвиги. К счастью, я могу медитировать, сбивать себе давление молитвой. Я должен выстоять во имя любви, детей и простых людей, которые не могут себя защитить от мафии черных риелторов, потому что они гораздо слабее, чем мы. Ибо если народный артист и олимпийская чемпионка не могут добиться истины, добьетесь, что будут отжимать жилплощадь у неизвестных людей.

Иск о признании завещания недействительным отвергнут судом первой инстанции. Но Светлана Романова подала протест.

— Она проиграла все суды, но в агонии продолжает говорить гадости, — вздыхает Никита. — А ведь ее сестра писала: «Не говорите ей, где я нахожусь!» Показываю договор о незаконной сдаче сыном Романовой квартиры, которая входит в наследственную массу, а она в ответ: «Он украл документ!» Лепит чушь какую-то! «Алкаши не могут прекратить пить, а я могу»

Нашим корреспондентам Никита признался: он радуется, что его во всем поддерживает супруга, знаменитая фигуристка Марина Анисина . Их отношения не раз пытались разрушить, уверяя, что актер — наркоман.

— Моя венчанная жена сочувствует и понимает уже все, — продолжает Джигурда. — Пранкеры ей звонят и говорят, что я сижу тут на тяжелых наркотиках. Если водку считать наркотиками, то да, я наркоман (улыбается). Водка — не запрещенный допинг. Психологически помогает. Любой на моем месте сбежал бы уже, кони двинул или сдался. Но я не сдаюсь. Я держусь! Вместо марихуаны водка. Не каждый день. Я не алкоголик. Алкаши не могут прекратить пить, а я могу. По два-три дня не пью, иногда даже неделю. Но потом возникает стрессовая ситуация и я опять напиваюсь. Снимаю стресс с молитвой — и все становится хорошо.

Джигурда уверяет: сразу после того, как он вступит в права наследства, он создаст духовный центр в Греции. И скорее всего переедет туда жить. В надежде, что к нему присоединится его официально бывшая супруга Марина Анисина с их двумя детьми, с которой они постоянно то сходятся, то расходятся. И вот тогда они заживут счастливо.