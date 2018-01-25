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Близкие рассказали о предсмертных муках Сенчиной
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Первый канал рассказал о предсмертных муках Сенчиной 

Дни.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый канал посвятил выпуск программы "Пусть говорят" скончавшейся 25 декабря Людмиле Сенчиной. В студии близкие артистки рассказали, как она умирала.
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Ведущий ток-шоу Дмитрий Борисов сообщил, что несколько лет Людмила Петровна страдала от рака поджелудочной железы. Эту информацию подтвердили и друзья Сенчиной.
Поэт Илья Резник раскрыл подробности последних дней певицы. Оказывается, Сенчина умирала в клинике, длительное время находясь без сознания.
"Верили в чудо. А сегодня узнал, что полторы недели она была без сознания", — сказал Резник.
По его словам, никто не предполагал скорую смерть Сенчиной. Людмила Петровна должна была принимать участие в концерте Резника 29 января, а также планировала выступить в марте. Несмотря на то, что близкие знали о болезни певицы, они надеялись на лучшее.
"29 января мы вспомним о Людочке", — отметил поэт.
В свою очередь руководитель концертного зала "Октябрьский" в Санкт-Петербурге Эмма Лавринович призналась, что в декабре Сенчина жаловалась ей на плохое самочувствие. Но артистка, превозмогая боль, соглашалась на выступления.
Напомним, что Людмила Сенчина умерла 25 января в одной из клиник Санкт-Петербурга. Прославленной артистке было 67 лет. Причиной смерти стал рак. Певица мужественно боролась с болезнью и до последнего продолжала выступать.
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