Почему вдова Бодрова поверила мошенникам

По словам собеседника издания, два дня назад Бодрова обратилась в одно из столичных отделений полиции, заявив, что была ограблена мошенниками. Как рассказала женщина, в тот день ей позвонил некий мужчина и, представившись сотрудником банка, который обслуживает ее счета, сообщил о некой «реструктуризации» в системе мобильного банка и изменениях правил входа в него.

Бодрова поверила молодому человеку, так как он знал ее паспортные данные и номера счетов. После этого злоумышленник попросил ее озвучить «код входа», который был выслан ей по СМС, что она и сделала. В этот момент с ее банковской карты начали списываться деньги, о чем она узнавала из приходящих на телефон сообщений. В это же самое время не повесивший трубку мошенник уверял ее, что это всего лишь «сбой», который будет устранен в ближайшее время. В результате с двух счетов Бодровой было списано 585 тысяч рублей.

Полицейским женщина объяснила, что ответила на звонок с незнакомого номера, так как была занята мыслями о «навалившихся проблемах» — временном отсутствии работы и коммунальной аварии на даче.

Тем временем правоохранителям удалось выяснить, что номер, с которого звонил преступник, зарегистрирован на 46-летнего уроженца Абхазии по имени Лион, а звонок был сделан из подмосковного поселка. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.