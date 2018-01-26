Ещё
Почему вдова Бодрова поверила мошенникам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почему вдова Бодрова поверила мошенникам 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Instagram
Вдова актера Сергея Бодрова Светлана стала жертвой мошенника из-за «депрессии», сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника издания, два дня назад Бодрова обратилась в одно из столичных отделений полиции, заявив, что была ограблена мошенниками. Как рассказала женщина, в тот день ей позвонил некий мужчина и, представившись сотрудником банка, который обслуживает ее счета, сообщил о некой «реструктуризации» в системе мобильного банка и изменениях правил входа в него.
>> У вдовы Сергея Бодрова украли 500 тысяч рублей
Бодрова поверила молодому человеку, так как он знал ее паспортные данные и номера счетов. После этого злоумышленник попросил ее озвучить «код входа», который был выслан ей по СМС, что она и сделала. В этот момент с ее банковской карты начали списываться деньги, о чем она узнавала из приходящих на телефон сообщений. В это же самое время не повесивший трубку мошенник уверял ее, что это всего лишь «сбой», который будет устранен в ближайшее время. В результате с двух счетов Бодровой было списано 585 тысяч рублей.
Полицейским женщина объяснила, что ответила на звонок с незнакомого номера, так как была занята мыслями о «навалившихся проблемах» — временном отсутствии работы и коммунальной аварии на даче.
Тем временем правоохранителям удалось выяснить, что номер, с которого звонил преступник, зарегистрирован на 46-летнего уроженца Абхазии по имени Лион, а звонок был сделан из подмосковного поселка. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мигранты покидают Россию331
США рассказали о бессилии перед танками РФ в Донбассе195
Порошенко предложил создать новую коалицию против РФ94
Гордон: отказала Соловьеву как женщина36
Курды снова просят Россию о помощи107
Видео
01:35
Курды снова просят Россию о помощи
В мире
00:58
Эффектная полицейская погоня в Аризоне попала на видео
Происшествия США
02:59
Китай создал «летающий радар» против «невидимок»
Азия Армия
06:14
Коммунисты получили предупреждение из-за Грудинина
Политика Выборы президента
00:49
Террористы на танке передавили террористов
Ближний Восток Армия
01:52
Распалась группа, записавшая «песню-убийцу»
Шоу-бизнес
14:02
Дразнили коротышкой: зачем Шепелев врет о прошлом
Шоу-бизнес
01:00
Верник похвастался успехами сына
Шоу-бизнес
00:53
Рапунцель стала ведущей «Дома-2»
Шоу-бизнес
00:18
Скаднал между Бородиной и Жужей набирает обороты
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение