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Сенчину убил рак. Подруга о последних днях артистки
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«Я стараюсь. Но болезнь не щадит»: подруга о последних днях Сенчиной 

Рамблер 6 часов назад
Директор петербургского концертного зала «Октябрьский» Эмма Лавринович, близко общавшаяся с певицей Людмилой Сенчиной, рассказала, что у артистки было онкологическое заболевание. Об этом пишет «Комсомольская правда».
>> ФОТО: Не стало Золушки
По словам Лавринович, Сенчина говорила, что она «старается» бороться, «но болезнь не щадит». Собеседница газеты отметила, что в октябре во время празднования дня рождения концертного зала певица уже чувствовала себя плохо, но все равно вышла на сцену.
«Она улыбалась, зрители не почувствовали ничего. Она как будто заряжалась энергией зрителей, и это ее держало», — рассказала Лавринович, добавив, что у Сенчиной было «огромное желание выстоять, выжить».
Двадцать пятого января в Петербурге на 68-м году жизни скончалась народная артистка России Людмила Сенчина. Муж артистки сказал, что полтора года она страдала от болезни, но не уточнил, от какой именно.
Творческая карьера Сенчиной началась в 1970 году в ленинградском Театре музкомедии. Позже она снялась в одной из главных ролей фильме «Вооружён и особо опасен». В 1986 году Сенчина гастролировала в США вместе со своим вторым мужем Стасом Наминым.
Наибольшую известность Сенчиной принесли песня «Золушка» и романс «Целую ночь соловей нам насвистывал».
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