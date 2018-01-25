Шурыгина прокомментировала трагедию в Москве

Шурыгина вмешалась в трагедию погибших студентов

Героиня «Пусть говорят» Диана Шурыгина в комментарии изданию «Дни.ру» назвала мотив убийства студентом Бауманки его подруги.

По мнению Шурыгиной, «больной на голову парень» совершил преступление «исключительно из-за того», что «не мог больше терпеть, что его любимая вела разгульный образ жизни». Девушка отметила, что молодой человек «решил его [разгульный образ] прекратить».

Ранее стало известно, что в Москве студент МГТУ имени Баумана изнасиловал и убил студентку ВШЭ и покончил с собой. Сам молодой человек в прощальном письме заявил, что совершил преступление из-за «неразделенной любви» и ревности (девушка якобы проявляла симпатию к его другу).

Студент выложил пост с рассказом об убийстве подруги вечером 22 января. Через три часа после появления публикации один из его друзей увидел пост и поехал в квартиру, которую тот снимал с девушкой вскладчину. Когда ему никто не открыл дверь, молодой человек позвонил в экстренные службы. В МВД также обратился один из подписчиков студента.