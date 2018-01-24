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Российскую актрису номинировали на «Порно-Оскар»
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Российскую актрису номинировали на «Порно-Оскар» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: @anna.polina.5
Российская актриса Анна Полина номинирована на премию AVN Awards, более известную как «Порно-Оскар». Об этом сообщается на сайте награды.
Полина поборется за приз в категории «Лучшая иностранная актриса года». За какую именно работу была отмечена артистка, не уточняется. Девушка будет соревноваться с такими специалистками, как Амира Адора из Венгрии, Никита Беллуччи из Франции и Аполония Лапьедра из Испании. Голосование завершится 26 января.
В 2017 году российский актер Алексей Маетный, более известный как Маркус Дюпри, получил две премии «Порно-Оскар».
Премия AVN Awards учреждена в 1984 году журналом Adult Video News. Имеет репутацию «Порно-Оскара» — самой весомой награды в индустрии кино для взрослых. У AVN Awards около сотни номинаций, в том числе «Лучшая оргия», «Наиболее дикая сексуальная сцена», «Лучшая сцена без секса», «Лучший производитель лубрикантов», «Лучший производитель презервативов».
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