Названа причина смерти актера из «Телепузиков»

СМИ назвали причину смерти актера, сыгравшего Тинки-Винки в «Телепузиках»

Британский актер Саймон Шелтон, сыгравший персонажа Тинки-Винки в популярном детском телешоу "Телепузики", скончался от переохлаждения, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на друга актера.

Как пишет издание, актер скончался от переохлаждения в Ливерпуле.

Ранее сообщалось, что похороны актера пройдут в английском городе Бедфорд 7 февраля. Семья Шелтона просит тех, кто придет с ним проститься, "надеть одежду ярких цветов", пишет газета.

Шелтон играл роль фиолетового телепузика, носившего красную сумку, с 1998 по 2001 годы. Как пишет издание, из-за этой сумки актера часто спрашивали про ориентацию Тинки-Винки. Подобные вопросы актер называл "действительно глупыми". Кроме того, Шелтон признавался, что из-за популярности иногда "чувствовал себя как участник The Beatles". До "Телепузиков" Шелтон занимался хореографией и балетом.