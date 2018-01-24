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Вскрылась новая махинация с квартирой Джигарханяна
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Вскрылась новая махинация с квартирой Джигарханяна 

Рамблер 3 часа назад
Армен Джигарханян судится с покупателем своей элитной квартиры в Староконюшенном переулке, пишет «Московский комсомолец».
В августе прошлого года артист продал свою долю в квартире некоему ООО «Сфера». Недвижимость Джигарханян получил от государства еще в советские годы.
Джигарханян после скандального развода остался ни с чем 
Через несколько дней после заключения сделки актер понял, что связался с мошенниками: компания-покупатель перевела на счет продавца всего лишь половину указанной в договоре купли-продажи суммы.
К слову, и этих денег артист не увидел: их сняла его супруга Виталина Цымбалюк-Романовская. Как пишет издание, поиском покупателей на долю в квартире в Староконюшенном переулке занималась тоже она.
Пока в Дорогомиловском районном суде рассматривается гражданский иск Джигарханяна к ООО «Сфера», но в ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества с квартирой.
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