Вскрылась новая махинация с квартирой Джигарханяна

Армен Джигарханян судится с покупателем своей элитной квартиры в Староконюшенном переулке, пишет «Московский комсомолец»

В августе прошлого года артист продал свою долю в квартире некоему ООО «Сфера». Недвижимость Джигарханян получил от государства еще в советские годы.

Через несколько дней после заключения сделки актер понял, что связался с мошенниками: компания-покупатель перевела на счет продавца всего лишь половину указанной в договоре купли-продажи суммы.

К слову, и этих денег артист не увидел: их сняла его супруга Виталина Цымбалюк-Романовская. Как пишет издание, поиском покупателей на долю в квартире в Староконюшенном переулке занималась тоже она.

Пока в Дорогомиловском районном суде рассматривается гражданский иск Джигарханяна к ООО «Сфера», но в ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества с квартирой.