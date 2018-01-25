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Насильника Шурыгиной восстановили в университете
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Насильника Шурыгиной восстановили в университете 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru/
Ульяновский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина принял решение о восстановлении насильника Дианы Шурыгиной Сергея Семенова, сообщил молодой человек на своей странице в Instagram.
У меня хорошая новость меня сегодня восстановили в Универе! Все прошло очень гладко и довольно быстро, было ощущение, что я просто был на каникулах, и снова возвращаюсь на учебу
— Сергей Семенов.
Он отметил, что до сих пор не верит в происходящее. Молодой человек рассказал, что теперь у него совсем другое мировоззрение и поблагодарил всех, кто его поддерживал последний год.
Диана Шурыгина прославилась на всю страну после того, как обвинила Семенова в изнасиловании. Свою историю она рассказала в шоу «Пусть говорят».
Следствие по этому делу продолжалось около восьми месяцев и закончилось для Семенова приговором к восьми годам и трем месяцам строгого режима. Защита молодого человека подала апелляцию, в результате чего приговор смягчили до трех лет и трех месяцев. Однако в начале 2018 года молодого человека освободили досрочно. Об этом стало известно в первых числах января.
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