Барановская сцепилась со Стриженовой из-за Аршавина

Юлия Барановская стала звездой выпуска передачи "Время покажет". Телеведущая эмоционально доказывала Екатерине Стриженовой, почему гражданские браки следует приравнять к официальным.

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Темой очередного выпуска передачи "Время покажет" стал законопроект о приравнивании гражданского брака к официальному после того, как люди пять лет прожили вместе. Ярой защитницей такой идеи выступила гостья шоу Юлия Барановская, которая после ухода гражданского мужа, футболиста Андрея Аршавина, осталась с тремя детьми на руках, но без средств к существованию.

А вот ведущая шоу Екатерина Стриженова выступила против подобной инициативы.

"На мой взгляд, это окончательно убьет институт брака. Брак уже и так пострадал, а вы хотите его добить. Я считаю, что если человек не захотел на тебе жениться, значит, это вопрос к женщине", — высказала свою позицию Стриженова, которая уже 30 лет благополучно замужем за режиссером и продюсером Александром Стриженовым.

Барановская немедленно отреагировала:

"Это, наверное, камень в мой огород. Я прожила много лет в гражданском браке, оставшись в итоге одна. И я считаю, что приравнивание, наоборот, простимулирует. Когда супруги поймут, что ответственность что в браке, что без брака одинакова, они будут ходить и регистрировать свои отношения".

Гости в студии не согласились с Барановской. По их мнению, если такой законопроект вступит в силу, люди вообще перестанут регистрировать свои отношения. Однако Юлия не смутилась под напором масс.

"Одиннадцать лет ни у кого не было сомнений, что мы с моим супругом — семья. Но когда он собрал вещи и ушел, оказалось, что мы — не семья. И делить мы ничего не будем. И вся ответственность пропала. Поэтому я сейчас говорю: у меня что — дети отличаются от других детей? Моя семья чем-то отличалась? Это все равно была семья", — заключила Юлия Барановская.