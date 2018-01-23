Ещё
Опубликованы последние кадры Хворостовского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хворостовский чудовищно распух перед смертью 

Дни.ру 2 часа назад

Двоюродный брат Дмитрия Хворостовского Алексей Зархин обнародовал последние кадры артиста с семьей. На фото певец выглядит очень располневшим, но счастливым.

Редкие кадры опубликовал сайт газеты "Комсомольская правда".

>> Оперный Пресли: умер Хворостовский

"Снимки сделаны 16 октября 2017 года на последнем дне рождения Дмитрия", — пояснил Алексей Зархин.

В тот день в Лондоне собралась вся семья. На фото Дмитрий позирует с детьми Максимом, Сашей, Ниной и Марией, а также с мамой Людмилой Петровной. "Было много гостей из разных стран (около 30 человек). Через месяц Димы не станет", — рассказал брат артиста.

Дмитрий Хворостовский с семьей. Фото: Фото из семейного архива Хворостовских/kp.ru

Хоть Хворостовский и улыбается на каждом снимке, вид его ужасает: артист сильно поправился и кажется распухшим. Удивительная схожесть — незадолго до смерти Жанна Фриске выглядела примерно также.

Отметим, что ранее сообщалось о схожих методиках в лечении болезни Хворостовского и Фриске. Якобы оба артиста прошли курс терапии эмбриональными стволовыми клетками.

Дмитрий Хворостовский с семьей. Фото: Фото из семейного архива Хворостовских/kp.ru

Напомним, Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября в кругу близких в Лондоне. Ему было 55 лет. На протяжении двух с половиной лет всемирно известный оперный исполнитель боролся с опухолью мозга. Тело артиста кремировано. Часть праха захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую капсулу отправили в родной для исполнителя Красноярск.

Дни.ру: последние новости
Жена дерзко поставила на место зарвавшегося Маликова Буланову с сыном экстренно госпитализировали Ведущий Дома-2 довел беременную Рапунцель до бешенства
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия созвала Совбез ООН
Саудовская Аравия отказалась от нефти
Россия лишила Европу €32 млн
Россию призвали прекратить поддержку Донбасса
«Мой мир начал разваливаться»: трагедия в Москве
Видео
03:18
Курды запустили ракеты по Турции
Конфликты В мире
01:32
«Жизнь казалась хоррор-игрой»: о чем думала убитая студентка
Происшествия
00:58
Опубликованы последние кадры Хворостовского
Шоу-бизнес
00:30
В шахте московского метро произошел пожар
Пожары Происшествия
00:00
Satisfaction: пенсионерки в халатах поддержали курсантов
Общество
00:23
Песков прокомментировал слухи о болезни Лаврова
Политика
01:51
Закон о Донбассе: поднимите руки, кто хочет воевать
В мире Украина
03:42
Как за новые: Киев готовит счет за корабли в Крыму
Армия Статьи
02:43
Команда Грудинина скупает паблики в соцсетях
Политика
03:12
Кремлевские курсанты записали свой ответ ульяновским
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение