Опубликованы последние кадры Хворостовского

Двоюродный брат Дмитрия Хворостовского Алексей Зархин обнародовал последние кадры артиста с семьей. На фото певец выглядит очень располневшим, но счастливым.
Редкие кадры опубликовал сайт газеты "Комсомольская правда".
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"Снимки сделаны 16 октября 2017 года на последнем дне рождения Дмитрия", — пояснил Алексей Зархин.
В тот день в Лондоне собралась вся семья. На фото Дмитрий позирует с детьми Максимом, Сашей, Ниной и Марией, а также с мамой Людмилой Петровной. "Было много гостей из разных стран (около 30 человек). Через месяц Димы не станет", — рассказал брат артиста.
Хоть Хворостовский и улыбается на каждом снимке, вид его ужасает: артист сильно поправился и кажется распухшим. Удивительная схожесть — незадолго до смерти Жанна Фриске выглядела примерно также.
Отметим, что ранее сообщалось о схожих методиках в лечении болезни Хворостовского и Фриске. Якобы оба артиста прошли курс терапии эмбриональными стволовыми клетками.
Напомним, Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября в кругу близких в Лондоне. Ему было 55 лет. На протяжении двух с половиной лет всемирно известный оперный исполнитель боролся с опухолью мозга. Тело артиста кремировано. Часть праха захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую капсулу отправили в родной для исполнителя Красноярск.